Video/ Fiorentina Spal (0-0): highlights della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Fiorentina Spal (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita. Al Franchi si interrompe contro l'ex Leonardo Semplici la striscia di sei vittorie consecutive dei viola

16 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Video Fiorentina Spal, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Spal finisce 0-0: la striscia di vittorie dei viola in Serie A si esaurisce a sei partite ed è una brutta battuta di arresto quella del Franchi, perchè impedisce alla squadra di Stefano Pioli di avvicinare la qualificazione all’Europa League. Per contro, la Spal con il quinto pareggio consecutivo allunga la serie positiva e continua a credere nella salvezza; partita bella e dominata dalla Fiorentina, almeno sul piano statistico. I viola hanno chiuso con il 58% di possesso palla e il clamoroso dato di 20 tiri a 2; di questi, 7 (contro uno) sono terminati nello specchio della porta e grande protagonista è stato Alex Meret, che ha effettuato 7 parate. Fiorentina anche imprecisa (ben 13 tiri fuori) e che si è accontentata maggiormente di cercare conclusioni e soluzioni da fuori area (solo 4 tiri sono arrivati dall’area di rigore della Spal), ma che anche così ha avuto 11 occasioni da gol rispetto alle 2 degli ospiti. La Spal ha tenuto botta - più o meno - con gli angoli, che sono stati 4 contro gli 8 dei padroni di casa; ha però perso tanti palloni, 27 che sono lo stesso numero dei recuperi, in questo comunque facendo poco peggio degli avversari (25). La squadra di Leonardo Semplici si è affidata soprattutto ai lanci lunghi, ben 12, e agli attacchi dalla destra (8); la Fiorentina ha provato a sfondar al centro (13 attacchi). Per quanto riguarda i singoli, Riccardo Saponara ha tirato tre volte mentre Vitor Hugo e Francesco Vicari hanno avuto il numero più alto di palle recuperate (6); pericolosi tanti giocatori della Fiorentina, mentre impreciso è risultato Sergio Floccari con 6 palloni persi.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina Spal l’allenatore viola Stefano Pioli ha comunque espresso soddisfazione per la prestazione, pur ammettendo che “ci è mancata un po’ di precisione sotto porta, oggi (ieri, NdR) la palla non voleva entrare e loro sono stati bravi a chiudere gli spazi”. Il tecnico emiliano non ha voluto sentir parlare di sfortuna e ha detto di essere già concentrato sulla prossima partita: nel turno infrasettimanale la sua squadra sarà impegnata contro la Lazio e “penso che possiamo giocarcela anche con loro”. Un commento anche sul tatuaggio fatto in settimana per onorare la memoria di Davide Astori: “Mi spiace che la storia sia uscita, era un gesto personale e l’ho fatto perchè me lo sentivo” ha ammesso Pioli, che ha anche ricordato come la morte del capitano della Fiorentina è qualcosa che “ci resterà dentro per sempre”.

Leonardo Semplici ha commentato il pareggio nella sua Firenze parlando di una grande emozione nell’entrare in questo stadio: “Ne ho provata tanta e per fortuna la giornata si è conclusa nel migliore dei modi, sarò sempre grato ai Della Valle e sono amico di questi colori”. Sulla partita, il tecnico della Spal ha affermato che la sua squadra ha giocato una partita ottima; si è poi soffermato su alcuni singoli, come Manuel Lazzari che “migliora di anno in anno e credo che tra due anni lo vedremo in una big” o come Alex Meret, “per me sarà un portiere da Nazionale”.

