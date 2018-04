Video/ Juve Stabia Monopoli (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata)

Video Juve Stabia Monopoli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 35^ giornata di Serie C. Simeri e Canotto portano al successo le vespe.

Video Juve Stabia Monopoli (Lapresse)

La Juve Stabia piega 2-1 in casa il Monopoli. Vespe in vantaggio nel primo tempo con Simeri ma gli ospiti prima dell’intervallo trovano il pari con Salvemini. Nella ripresa decide il gol di Canotto al 52esimo. Grazie a questa vittoria i campani vanno a quota 50, restano a 48 i pugliesi. I prossimi impegni vedranno la Juve Stabia giocare in casa della Casertana mentre il Monopoli ospiterà la Virtus Francavilla.

SINTESI PRIMO TEMPO

Vespe in campo con il 4-3-3. Tra i pali Branduani, in difesa Nava, Bachini, Allievi e Marzorati. A centrocampo Viola, Mastalli e Vicente. In avanti Canotto, Simeri e Strefezza. Beppe Scienza risponde con il 3-5-2. In porta Bardini, linea difensiva composta da Ferrara, Bei e Mercadante. A centrocampo da destra verso sinistra Longo, Scoppa, Rota, Sounas e Donnarumma. In attacco Salvemini e Saraò. In quest'inizio partita è il Monopoli a tenere maggiormente il possesso palla. Rota prova il primo tiro in porta, deviazione di un difensore e corner per i pugliesi. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo. Sarao qualche istante dopo ci prova da lontano, ma il portiere di casa blocca tranquillamente. Al 12esimo Donnarumma tira di sinistro, palla abbondantemente alta sulla traversa. Anche Simeri ci prova a giro, sfera lontana dai pali. Ammonito Sarao per presunta simulazione in area di rigore. Cartellino giallo anche per Bei, fallo su Mastalli. Canotto crossa dal fondo, sfera che non trova nessuno all'appuntamento vincente. Chance per i biancoverdi al 28esimo. Donnarumma ci prova al volo di sinistro, Branduani respinge in tuffo. Prima, vera azione pericolosa della gara. Poco dopo i padroni di casa passano in vantaggio. Viola scodella in mezzo dalla sinistra, Simeri anticipa tutti e di piatto batte il portiere ospite. Alla prima occasione, la Juve Stabia trova il vantaggio. La reazione del Gabbiano non si fa attendere. Proprio sul finire di primo tempo, il Monopoli trova il pareggio con Salvemini, bravissimo a trovare in scivolata l'impatto con la palla e battere il portiere avversario. Pareggio meritato. Dopo il gol, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Fermato Canotto, pescato in posizione di fuorigioco. Al 52esimo la Juve Stabia ritrova il vantaggio. Contropiede fulmineo da parte delle Vespe con Strefezza che in velocità supera un avversario e serve a Canotto la più facile delle occasioni. Gol facile facile per l'attaccante campano: 2-1. Il Monopoli fa la partita, ma la Juve Stabia sembra cinica e spietata. Due tiri e due gol per i padroni di casa. Ancora una chance per i gialloblù. Simeri supera in velocità due avversari, prova il pallonetto ma la sfera finisce di poco alta sulla traversa. Bella azione per l'attaccante gialloblu. Ammonito Allievi. Scienza prova a inventarsi qualcosa: fuori Salvemini, dentro Mangni. Fuori anche Ferrara e dentro Benassi. Sarao al 67esimo ci prova con il sinistro, nessun pericolo per la porta gialloblù. Esce l'autore del gol Canotto, entra Berardi. Fuori Rota, dentro Paolucci tra le fila biancoverdi. Ci prova Longo dai 30 metri, palla che finisce altissima. Serie di cambi nei minuti finali: escono Longo, Simeri, Bei, Marzorati, Strefezza e Viola, sostituiti rispettivamente da Paponi, Eleuteri, Tafa, Redolfi, Melara e Matute. Giallo per Benassi per aver commesso fallo in attacco. Nel finale i pugliesi ci provano con insistenza senza però riuscire a concludere verso lo specchio. Vincono le Vespe.

© Riproduzione Riservata.