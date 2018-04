Video/ Lazio Roma (0-0): highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Lazio Roma (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A

16 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Lazio Roma, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Il derby di Roma termina a reti bianche, con un punto che fa felice la Lazio visto il finale di gara in dieci uomini causa espulsione di Radu. Strakosha e la traversa salvano la compagine laziale con un Dzeko che si esalta negli ultimissimi minuti. Andiamo ora a scoprire le statistiche del match. Possesso palla diviso a metà, 50% a 50%. Sette e nove i tiri di Lazio e Roma che confermano di un match non molto spettacolare. Dando uno sguardo invece alle statistiche personali scopriamo che Dzeko ha tirato due volte in porta e creato due occasioni da gol. Lucas Leiva ha recuperato sette palloni mentre Federico Fazio ha perso sette palloni. Le statistiche ci presentano una gara poco spettacolare con un pareggio sostanzialmente giusto. Magari nel finale la Roma avrebbe meritato qualcosina in più.

LE DICHIARAZIONI

Queste le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi a Premium Sport raccolte da tuttomercatoweb: “Devo fare i complimenti ai miei: bravissimi. Non era semplice reagire alla sconfitta di giovedì ma siamo stati lucidi. Con più precisione nell'ultimo passaggio avremmo potuto vincere. Giovedì è stata una macchia che però non può cancellare tanti mesi di lavoro. Felipe Anderson si è battuto, è stato bravo. Immagino che non fosse contento di uscire ma neanche Luis Alberto voleva stare in panchina, io sono l'allenatore. Ci sta dando qualità, è sempre positivo. Sono molto contento di lui. Lotta Champions? Siamo gli intrusi ma non è un caso, ci giocheremo nelle ultime questo posto. Senza di noi la corsa sarebbe già chiusa, vogliamo giocarci le nostre carte nel migliore dei modi. A inizio anno eravamo dati addirittura fuori dalle prime sette, invece ora siamo lì. E non ci nascondiamo: vogliamo provarci”. A Sky Sport ha parlato l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco: "In una partita sporca, in una gara non bella, ci siamo mossi molto male in alcuni frangenti del match. La Lazio ci ha costretto a giocare in un determinato modo, abbiamo rischiato di prenderle, ma anche di segnare. C'è qualche recriminazione per i pali presi. Dobbiamo avere la capacità di trattare le gare tutte allo stesso modo. Sembrava una partita diversa dal solito derby. A volte abbiamo avuto approcci diversi in questo senso, non deve accadere. Dobbiamo migliorare nella qualità dell'ultimo passaggio, di riuscire a superare l'avversario. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare il gioco sugli esterni".

LAZIO ROMA, HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.