Video/ Lecce Fondi (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata)

Video Lecce Fondi (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 35^ giornata della Serie C. Giallorossi alla vittoria con Lepore e Di Piazza.

16 aprile 2018 Stefano Belli

Video Lecce Fondi (LaPresse)

Il Lecce compie tre passi in avanti verso la Serie B: al Via del Mare i padroni di casa regolano il Racing Fondi per 2 a 0 grazie alle reti - una per tempo - di Lepore e Di Piazza che consentono ai salentini di rispondere al Catania che non ha avuto problemi a battere l'Akragas, e soprattutto di allungare sul Trapani che tra le mura amiche del Provinciale di Erice è stato costretto all'1-1 dalla Fidelis Andria. Per la formazione di Fabio Liverani si tratta dell'undicesima vittoria interna dall'inizio del campionato, la compagine pontina continua a fare enorme fatica in trasferta dove ha raccolto solamente 10 dei 26 punti complessivamente conquistati. In ogni caso non è stata una passeggiata di salute per il Lecce che poteva decisamente mettere la partita in ghiaccio ben prima dell'ottantaseiesimo, quando Di Piazza ha siglato il gol della tranquillità dando modo ai tifosi sugli spalti di dare il via alla festa. Gli uomini di Pasquale Luiso sono rimasti sempre in partita e nella prima frazione di gioco hanno anche sfiorato il vantaggio con l'incornata di Polverini che ha seriamente impegnato l'estremo difensore avversario Perucchini. Ci è voluta l'invenzione di Lepore che ha pescato il jolly da fuori area per sbloccare la contesa, prima dell'intervallo Elezaj si è opposto a Mancosu negandogli il raddoppio.

LA RIPRESA

A inizio ripresa si rinnova il duello tra i due e ancora una volta ha la meglio il portiere del Racing che in questa maniera tiene a galla i suoi, gli ospiti sfiorano il pari con Addessi che in rovesciata prova a imitare Cristiano Ronaldo ottenendo solamente l'ilarità dei tifosi del Lecce visto che il tentativo non va a buon fine, anzi. Il raddoppio porta la firma di Di Piazza che condanna il Fondi alla resa incondizionata quando ormai mancava pochissimo al triplice fischio dell'arbitro Valiante. Il prossimo weekend i giocatori del Lecce si accomoderanno sul divano per assistere allo scontro diretto tra Catania e Trapani che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti delle tre dominatrici del girone C di Serie C, il Fondi ospiterà invece il Catanzaro con la consapevolezza che i play-out sono ormai inevitabili.

© Riproduzione Riservata.