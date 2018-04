Video/ Renate Ravenna (0-0): highlights della partita (Serie C 35^ giornata)

Video Renate Ravenna (risultato finale 0-0): highlights della partita per la 35^ giornata della Serie C. Nerazzurri ora in decima posizione nella classifica del girone B.

16 aprile 2018 Stefano Belli

Video Renate Ravenna (LaPresse)

Pareggio a reti bianche e senza emozioni al Città di Meda tra Renate e Ravenna che impattano 0-0 e smuovono le rispettive classifiche, rimanendo entrambe a centro gruppo e alla larga dalla zona play-out. Un punto che probabilmente fa più comodo alla squadra di Antonioli che ormai ha davvero ben poco da chiedere a questo campionato, mentre quella di Cevoli può ancora dire la sua per i play-off (basta finire nella top 10 al termine della regular season), non a caso sono stati i padroni di casa a fare la partita e a cercare con più insistenza i tre punti rispetto agli ospiti. Il grande protagonista della prima parte di gara è senz'altro Anghileri che per ben tre volte si è presentato davanti al portiere avversario Venturi senza però trovare il modo di scavalcarlo, a dare una mano all'estremo difensore ravennate ci ha pensato Magrini che in un frangente ha chiuso in calcio d'angolo il numero 7 nerazzurro.

LA RIPRESA

Il Ravenna si è affacciato raramente in avanti, solamente nella ripresa c'è stata qualche sortita da parte dei romagnoli con il gol annullato a Broso che era partito nettamente in fuorigioco, nulla da obiettare sulla decisione del direttore di gara (il signor Meleleo) e dei suoi assistenti, nelle battute conclusive della contesa è salito in cattedra Vannucci che prima ha cercato di far segnare l'onnipresente Anghileri che ha saputo soltanto sfiorare il palo, successivamente il numero 16 di Cevoli ci ha provato in prima persona depositando il pallone oltre la linea di fondo, mancando l'obiettivo di impegnare seriamente Venturi. Inevitabile a questo punto che una partita simile vada in archivio sullo 0-0, poiché nessuna delle due squadre ha avuto il guizzo per meritare il successo. Il prossimo weekend il Ravenna ospiterà il Vicenza alla ricerca disperata di punti per la salvezza diretta, il Renate farà visita al Santarcangelo.

