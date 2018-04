Video/ Sassuolo Benevento (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 32^ giornata)

Video Sassuolo Benevento (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol, al Mapei Stadium primo punto di sempre in Serie A per gli stregoni, doppiette per Matteo Politano e Cheick Diabate

16 aprile 2018 Fabio Belli

Video Sassuolo Benevento, Serie A 32^ giornata (Foto LaPresse)

Il Sassuolo resta impelagato nella lotta per non retrocedere, il Benevento ultimo in classifica infatti tira fuori l’orgoglio al Mapei Stadium e strappa un punto che non serve molto per la classifica, ma è a modo suo storico; finisce 2-2 la partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta non solo del primo punto esterno per i sanniti in questo campionato, ma in tutta la loro storia in Serie A, essendo questo il loro torneo d’esordio nel massimo campionato. Partita per ricordare anche per Diabaté, visto che ben pochi attaccanti possono raccontare di aver realizzato tre doppiette consecutive in Serie A nella loro carriera. Il centravanti maliano c’è riuscito segnando al 22’ del primo tempo il gol che ha aperto le danze nel match, servito da un colpo di tacco da applausi di Djuricic. Quindi, al 28’ della ripresa, ha siglato il definitivo pareggio, grazie a una triangolazione chiusa alla perfezione in spaccata (assist di Cataldi).

LA DOPPIETTA DI POLITANO

Nel mezzo c’è stata però un’altra doppietta, quella di Matteo Politano nel Sassuolo, con l’ala neroverde che ha confermato il suo recente, eccezionale stato di forma e ha raggiunto la quota dei 7 gol in questo campionato, suo record personale in Serie A. E’ arrivato prima il pari al 41’ del primo tempo, con un pallone piazzato di destro all’altezza dell’area di rigore. Il momentaneo vantaggio è stato siglato da Politano al 19’ della ripresa: in entrambi i casi, assist di un Babacar molto attivo. Finale di partita emozionante, Brignola manca il colpo del ko per i sanniti ma è Politano a sfiorare la tripletta al 94’, con un Sassuolo tutto proteso in avanti: ma il risultato finale è fissato sul 2-2.

© Riproduzione Riservata.