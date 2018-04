Video/ Trapani Andria (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata)

Video Trapani Andria (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 35^ giornata di Serie C. Pareggio intenso al Provinciale di Erice.

16 aprile 2018 Stefano Belli

Video Trapani Andria (LaPresse)

Dopo il KO in casa della Virtus Francavilla, il Trapani lascia per strada altri due punti e perde ulteriormente contatto da Lecce e Catania: al Provinciale di Erice la formazione di Calori non va oltre l'1-1 contro la Fidelis Andria che lotta per evitare i play-out e sul terreno di gioco ha onorato al meglio l'impegno dal primo all'ultimo minuto, strappando un pareggio di prestigio in casa della squadra che prima di oggi aveva il miglior rendimento interno del girone C di Serie C. Partenza shock per i padroni di casa che al 4' vengono trafitti dalla conclusione vincente di Quinto che porta a sorpresa in vantaggio i federiciani, la reazione del Trapani non si fa attendere, gli uomini di Calori si riversano tutti in avanti nel tentativo di pareggiare subito i conti ma Palumbo ed Evacuo non hanno fortunato, neanche Polidori riesce a trovare la porta scuotendo soltanto l'esterno della rete. Ci vuole l'autogol di Colella per pareggiare i conti: nel tentativo di intercettare il cross di Palumbo e anticipare Evacuo, il numero 5 dell'Andria inganna Cilli che viene scavalcato dalla traiettoria del pallone che si infila in rete.

LA RIPRESA

Tutto da rifare per gli ospiti che nella ripresa provano a riportarsi in vantaggio, Lattanzio costringe Furlan a timbrare il cartellino, successivamente l'arbitro Dionisi manda su tutte le furie i padroni di casa annullando un gol a Evacuo per un presunto fallo di confusione, la decisione del direttore di gara insospettisce i tifosi sugli spalti che lanciano di tutto sul terreno di gioco, ci vuole l'intervento dello stesso Evacuo per riportare la calma ma una multa alla società del Trapani non gliela potrà levare nessuno. Nelle battute conclusive del match un'occasione per parte, Lattanzio su punizione sfiora l'incrocio dei pali, dall'altra parte Marras calcia al volo trovando solamente un tiro dalla bandierina che la retroguardia federiciana neutralizza senza patemi d'animo. Il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio con le due squadre che si spartiscono la posta in palio, un punticino che non serve assolutamente niente alla compagine siciliana che contro il Catania avrà l'ultimissima chance per rientrare in corsa per la promozione diretta in Serie B; la Fidelis Andria proverà a strappare altri tre punti in chiave salvezza contro il Matera.

