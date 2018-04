Arezzo Monza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (recupero)

17 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arezzo Monza, recupero Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arezzo Monza, che verrà diretta dal signor Luigi Carella della sezione di Bari, si gioca alle ore 16:30 di martedì 17 aprile: allo stadio Città di Arezzo si recupera la partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A, dove i toscani avevano saltato alcune gare a causa della situazione finanziaria in divenire; non sapendo in che modo sarebbe andata l’istanza di fallimento, la società ha chiesto e ottenuto di posticipare alcune sfide. Adesso deve recuperarle, e dal punto di vista del calendario non è semplice; pure l’Arezzo si sta comportando nel migliore dei modi e, almeno virtualmente, sogna la salvezza sul campo. Il Monza invece vuole blindare definitivamente la sua posizione ai playoff, ma sta affrontando un periodo di stanca e ha bisogno di risalire la corrente per non incappare in brutte sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo Monza non sarà trasmessa in diretta tv, ma trattandosi di una partita del campionato di Serie C l’appuntamento classico è con il portale elevensports.it: qui infatti sono a disposizione le gare della terza divisione da seguire in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio pagando una quota per un determinato periodo di tempo, oppure acquistare il singolo evento. Ricordiamo che il sito è raggiungibile anche digitando www.sportube.tv, che era il vecchio indirizzo del servizio.

IL CONTESTO

L’Arezzo non può ancora permettersi di fare calcoli: i toscani infatti affrontano il recupero con 9 punti di penalizzazione, ma sanno già che probabilmente se ne vedranno togliere altri. Così, rischia di venire vanificata la grande striscia di risultati: la squadra non perde da sei turni e ha vinto quattro di queste partite, mettendo in fila anche la capolista Livorno e il Siena secondo della classe. Purtroppo i problemi economici ci sono e non si possono cancellare: un grande peccato, perchè al netto dei punti tolti questo Arezzo sarebbe ampiamente in zona playoff e, come già accaduto lo scorso anno, potrebbe rappresentare un pericolo per tutte le avversarie. Oggi è salvo, ma come detto le cose potrebbero cambiare a breve; il Monza, solida squadra dai playoff, può prendersi il sesto posto: vincendo oggi scavalcherebbe l’Alessandria e di fatto avrebbe la certezza di partecipare agli spareggi per la promozione. Un Monza che non ha giocato nel fine settimana, e dunque può sfruttare il riposo extra; sono però due le sconfitte nelle ultime quattro partite, e in generale in questo girone di ritorno la squadra brianzola ha perso quattro partite pareggiandone tre, cadendo a volte in maniera inaspettata (per esempio ci sono ben 5 punti lasciati per strada contro il Gavorrano).

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO MONZA

Massimo Pavanel conferma il 3-5-2 con Cutolo davanti: l’attaccante sta benissimo e sabato ha realizzato il nono gol del suo campionato. Al suo fianco dovrebbe ancora esserci Cellini, mentre sulle corsie laterali spingeranno Talarico e Francesco Mazzarani secondo un turnover piuttosto naturale. In mezzo al campo spazio a Yebli che prenderà il posto di uno tra Foglia e De Feudis, mentre come playmaker dovrebbe essere confermato Benucci; davanti al portiere Perisan dovrebbero giocare Verga e Semprini insieme a Muscat, ma attenzione alla possibilità di vedere Della Giovanna. Il Monza di Marco Zaffaroni si dispone con il 4-4-2 classico, nel quale però D’Errico (che parte da destra) è in realtà un trequartista che può supportare Cogliati e Mendicino; se la gioca anche Ponsat che potrebbe essere titolare, a sinistra ci sarà Giudici con Galli e Guidetti a fare filtro a centrocampo. Per quanto riguarda l’assetto difensivo, Adorni e Tendardini giocheranno sugli esterni con Riva e Caverzasi a proteggere l’operato del portiere Luca Liverani.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha come sempre quotato la partita, e ci dice in questo caso che a essere favorito è l’Arezzo: la quota per il segno 1 che identifica la vittoria dei toscani vale infatti 2,35 mentre il segno 2, da giocare per il successo esterno del Monza, è un’eventualità da 3,05. Potrete puntare anche sul pareggio: segno X ovviamente e, se oggi nel recupero di Serie C le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete voluto investire.

