Atp Montecarlo 2018/ Diretta Fognini Ivashka streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018: info streaming video e tv, continua il torneo di tennis sulla terra rossa del Principato. Martedì è il giorno di Fabio Fognini, Andreas Seppi e Marco Cecchinato

17 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Montecarlo 2018: in campo Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Al torneo Atp Montecarlo 2018 è arrivato il giorno di Fabio Fognini: testa di serie numero 13, il sanremese sfida al primo turno il qualificato bielorusso Ilya Ivashka sul Court des Princes, secondo match in programma con inizio alle ore 11:00. Una tarda mattinata o primo pomeriggio dunque con il nostro giocatore più rappresentativo, reduce dalla delusione di Coppa Davis; non sarà però l’unico italiano in campo, perchè Marco Cecchinato e Andreas Seppi sono arrivati dalle qualificazioni e saranno a loro volta in campo. Il primo sfiderà sul campo 2 - primo match - il bosniaco Damir Dzumhur mentre per l’altoatesino l’appuntamento è con il campo 9 (secondo incontro) contro Kyle Edmund. Diciamolo subito: se Fognini è nettamente favorito, lo stesso non si può dire degli altri due che devono fronteggiare un pronostico sulla carta sfavorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento in diretta tv con il torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo le grandi sfide di tennis su Sky Sport 2, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GLI ITALIANI

Fabio Fognini ha perso il match che avrebbe potuto portare l’Italia alla “bella” contro la Francia: riparte da quel ko contro Lucas Pouille e il suo primo avversario, numero 122 del ranking Atp, non può ragionevolmente dargli fastidio. Giusto che l’azzurro affronti il match con la giusta dose di concentrazione e senza sottovalutare l’impegno, ma giusto anche che possa guardare più avanti: al secondo turno si troverebbe di fronte uno tra Yuichi Sugita e Jan-Lennard Struff, mentre il tabellone lo farebbe incrociare ad Alexander Zverev nel terzo turno. Cecchinato ha sicuramente pescato male: Dzumhur è un giocatore solido ed esperto, che magari non lascia troppo spazio alla fantasia ma sicuramente ha le armi giuste per procedere nel torneo, sfruttando anche la maggior strada percorsa nel circuito. Da Seppi aspettiamo di tutto: la terra rossa non è il suo habitat naturale a differenza di altri italiani, in più Edmund è appena entrato nella Top 25 della classifica mondiale perdendo la finale del 250 di Marrakech, e quest’anno ha stupito tutti raggiungendo la semifinale degli Australian Open dove è stato battuto da Marin Cilic. A tale proposito, proprio negli ottavi dello Slam di Melbourne il britannico aveva battuto Seppi (6-7 7-5 6-2 6-3).

GLI ALTRI MATCH

David Goffin fa il suo esordio a Montecarlo sfidando la sorpresa greca Stefanos Tsitsipas che, arrivato dalle qualificazioni, ha superato in due set Denis Shapovalov; la sfida più interessante però è quella tra Dominic Thiem e Andrey Rublev. L’austriaco ha ormai raggiunto un livello per il quale ci si aspetta l’exploit, è i9l numero 7 del ranking Atp ma per il momento non è ancora riuscito a fare completamente il salto di qualità. Pur avendo battuto Rafa Nadal lo scorso anno, nei grandi tornei di quest’anno ha saputo solo raggiungere gli ottavi agli Australian Open, dove ha perso a sorpresa dal carneade americano Tennys Sandgren (che, a proposito, fa il suo esordio oggi contro Philipp Kohlschreiber che aveva raggiunto i quarti di finale a Indian Wells). Rublev abbiamo imparato a conoscerlo: un giovane di grande talento e con colpi da top, ma accompagnato da un carattere che purtroppo è ancora piuttosto acerbo e richiede che venga smussato, così che il russo possa essere competitivo al 100% sul campo. Da seguire anche un match di primo turno che oppone Fernando Verdasco a Pablo Cuevas: entrambi maestri della terra rossa e dunque potenziali minacce nel tabellone principale, il vincente affronterà Marin Cilic che, non amando particolarmente questa superficie, non ha certo pescato bene nel sorteggio e potrebbe essere in difficoltà nel suo esordio.

