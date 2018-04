Avellino Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino Frosinone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ciociari a caccia di punti per la A dopo molti sprechi

17 aprile 2018 Stefano Belli

Frosinone, trasferta in casa dell'Avellino (foto LaPresse)

Avellino Frosinone, diretta dal signor Sacchi di Macerata e in programma martedì 17 aprile alle ore 20.30, sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. L'Avellino negli ultimi match si è garantito un po' di ossigeno, che manca invece ad un Frosinone che ha ottenuto due sole vittorie nelle ultime nove partite. Irpini a due punti di distanza dalla zona play out dopo il pari esterno con l'Entella, per i ciociari occasione perduta per ritrovare il secondo posto, col Palermo fermato in casa dalla Cremonese. Parma, Bari e Perugia continuano a far sentire il fiato sul collo e la lotta promozione è apertissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Avellino Frosinone si potrà seguire in diretta tv sul canale 252 di Sky (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove è possibile attivare l'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FROSINONE

Le probabili formazioni: Avellino in campo con Lezzerini tra i pali, Laverone sull'out difensivo di destra e Marchizza sull'out difensivo di sinistra, con il belga Ngawa e Migliorini centrali di difesa. A centrocampo spazio a Di Tacchio e De Risio, mentre Molina sarà l'esterno di fascia destra e l'argentino Morero il laterale mancino. In attacco, lo spagnolo Asencio farà coppia con Castaldo. Risponderà il Frosinone con Vigorito in porta, lo sloveno Krajnc e Terranova al centro della difesa, mentre Brighenti sarà impiegato come terzino destro e Crivello come terzino sinistro. L'ivoriano Kone, Gori e Sammarco formeranno il terzetto titolare di centrocampo, alle spalle del duo d'attacco Dionisi-Citro giocherà Soddimo come trequartista.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-4-2 scelto da Foscarini per l'Avellino e il 4-3-1-2 di Longo per il Frosinone. Pari uno a uno all'andata con gol di Castaldo e Daniel Ciofani, Frosinone vincente nell'ultimo precedente ad Avellino, il 6 novembre 2016, con un gol sempre di Daniel Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 4.00 da Bet365, l'eventuale pareggio quotato 3.20 da Eurobet e il successo in trasferta offerto a una quota di 2.10 da Bwin. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.10 e 1.65 da Betclic.

