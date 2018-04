BENATIA CONTRO CROZZA/ Video, attacco in tv: “sai cos'è uno stupro?” “testa di c... ti aspetto a Vinovo”

Benatia contro Crozza: dopo il monologo al vetriolo, il difensore della Juventus attacca il comico, "ti aspetto a Vinovo". Ma Moggi lo redarguisce su Sportitalia...

17 aprile 2018 Fabio Belli

Benatia si scaglia contro Maurizio Crozza (foto LaPresse)

Scoppia la lite tra il difensore centrale marocchino della Juventus, Mehdi Benatia, e il comico Maurizio Crozza. Durante il suo show in tv, l'artista genovese ha pesantemente attaccato il calciatore bianconero che aveva paragonato a uno "stupro" quanto subito dalla Juventus dall'arbitro nel match contro il Real Madrid in Champions. Crozza aveva affermato: "Benatia ha detto che il rigore contro la Juve è stato uno stupro. Non puoi parlare di stupro. Sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93’. Io non so se hai idea di cosa sia uno stupro. Ovviamente neanch’io ce l’ho. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, provi a ficcartelo su per il c... Un’idea a quel punto te la sei fatta." Su Instagram la risposta di Benatia non si è fatta attendere, pubblicando una foto di Crozza con la scritta: "Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto! Imbecille, testa di c…"

MA MOGGI RIMPROVERA IL DIFENSORE

Una voce di un ex juventino degli anni Novanta, figura controversa dopo lo scandalo Calciopoli, si è levata per parlare del caso redarguendo però pesantemente il difensore. Si tratta di Luciano Moggi, che ha affermato senza mezzi termini che Benatia avrebbe dovuto soprassedere e non rispondere alle provocazioni di Crozza. Intervistato nel Monday Night in onda in tv su Sportitalia sul digitale terrestre, Moggi è stato infatti lapidario riguardo il comportamento che avrebbe dovuto tenere Benatia: "Con me Benatia non avrebbe risposto a Crozza. Multai Camoranesi per un ritardo di mezza giornata con 300mila euro." Non che i calciatori della Juventus difettino di disciplina, ma va sottolineato come di fronte alle parole pesanti di Crozza, secondo Moggi l'indifferenza sarebbe stata la scelta migliore.

