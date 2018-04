Bari Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute

17 aprile 2018 Fabio Belli

Il Bari ospita il Novara (foto LaPresse)

Bari Novara verrà diretta dal signor Marini di Roma e, in programma martedì 17 aprile alle ore 20.30, sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Rischia di essere un calvario di occasioni perdute il cammino del Bari in questo campionato di Serie B. Anche col Pescara, i biancorossi sembravano ad un passo dal poter approfittare dell'incertezze di Frosinone e Palermo e portarsi a due soli punti dal secondo posto e dalla possibilità di ottenere la promozione diretta. E' arrivato invece il beffardo pari di Pettinari al novantaquattresimo che ha fatto di nuovo compiere un passo indietro ai ragazzi di Grosso. Che dovranno ora provare a ritrovare subito il passo giusto contro un Novara a sua volta travolto in casa dalla Ternana. Una durissima battuta d'arresto per i piemontesi dopo il pari a reti bianche nel derby contro la Pro Vercelli, con un solo punto di distacco per la squadra allenata da Di Carlo dalla zona play out. La salvezza è ancora tutta da conquistare per gli azzurri, col Bari che a sua volta in casa è riuscito a vincere solamente due delle ultime sei partite disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita dello stadio San Nicola Bari Novara si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 255 di Sky (Sky Calcio 5 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARI NOVARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Nicola di Bari: i padroni di casa pugliesi schiereranno Micai a difesa della porta, l'olandese Anderson in posizione di terzino destro e lo sloveno Balkovec in posizione di terzino sinistro, con Marrone e lo slovacco Gyomber che saranno invece i centrali della retroguardia. A centrocampo, accanto all'albanese Basha si muoveranno Iocolano e lo scozzese Henderson, mentre nel tridente partiranno dal primo minuto il maliano Karamoko Cissé, Galano e il brasiliano Nené, chiamati a gestire il fronte d'attacco. Risponderà il Novara con Montipò a difesa della porta e una linea a quattro schierata con il serbo Golubovic, con Del Fabro, Chiosa e Calderoni rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A centrocampo spazio a Orlandi, Casarini e Moscati. Il trequartista sarà Sansone, a supporto del tandem offensivo composto da Maniero e dal romeno Puscas.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-3 per quanto riguarda il Bari di Fabio Grosso ed il 4-3-1-2 schierato dal Novara allenato da Mimmo Di Carlo. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Silvio Piola di Novara, ha visto il Bari piazzare il colpaccio, vittoria per due a uno dei biancorossi con i gol di Petriccione e Anderson, con Maniero capace di accorciare le distanze a recupero inoltrato. L'ultimo precedente allo stadio San Nicola tra le due squadre è stato disputato il 26 marzo 2017, terminato con un pareggio senza reti. Il Novara ha vinto per l'ultima volta a Bari in occasione dell'epico successo nel primo turno dei play off della stagione 2015/16, i pugliesi recuperarono tre reti di svantaggio, ma furono beffati dalla rete messa a segno nei supplementari da Galabinov per i piemontesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, l'eventuale pareggio quotato 3.30 da Snai e il successo in trasferta offerto a una quota di 4.90 da Eurobet. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.20 e 1.60 da Betclic.

