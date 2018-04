Carpi Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi Perugia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Frenate forzate per le due squadre negli ultimi match, in palio punti per i playoff

17 aprile 2018 Fabio Belli

Per il Carpi di Mbakogu impegno interno col Perugia (foto LaPresse)

Carpi Perugia, diretta dal signor Di Martino di Teramo, si gioca martedì 17 aprile alle ore 20.30 ed è una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Frenate forzate per entrambe le squadre nell'ultimo turno disputato in campionato. Il Carpi si è fatto raggiungere dal Brescia allo stadio Rigamonti, un colpo esterno che sarebbe stato molto importante per gli emiliani nella rincorsa alle posizioni di classifica che valgono i play off. Vittoria sfumata per un gol dell'Airone Caracciolo dopo il vantaggio firmato da Melchiorri, e la squadra allenata da Calabro resta a due punti di distanza dalla zona che vale gli spareggi per la Serie A, che hanno visto l'anno scorso il Carpi grande protagonista, con il sogno dell'immediato ritorno nella massima serie sfumato a causa della sconfitta nella finalissima contro il Benevento. Dall'altra parte c'è un Perugia che ha dovuto rincorrere nel match interno contro il Venezia: è arrivato almeno un pari per i Grifoni, dopo la sconfitta di Avellino: due partite che avrebbero potuto lanciare in orbita i biancorossi, e che invece si sono risolte con un rallentamento in classifica per gli uomini di Breda, ora a cinque punti dalla promozione diretta e con la partecipazione ai play off come orizzonte più probabile da affrontare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Carpi Perugia si potrà seguire in diretta tv esclusiva sui canali 106 e 258 di Sky (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, e attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go che si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PERUGIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Cabassi di Carpi: i padroni di casa emiliani schiereranno Colombi in porta e una difesa a tre con il portoghese Anibal, Poli e Brosco schierati dal primo minuto. A centrocampo, Pachonik sarà l'esterno di fascia destra e Di Chiara l'esterno di fascia sinistra, mentre Hraiech, Pasciuti e Garritano si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, Concas giocherà avanzato da trequartista, supportando l'azione di Melchiorri che sarà confermato come unica punta di ruolo, dopo il gol realizzato nella trasferta di Brescia. Risponderà il Perugia con Leali in porta e Volta, Del Prete e l'argentino Dellafiore titolari nella difesa a tre. Lo svedese Gustafsson si muoverà al fianco di Colombatto nella zona centrale di centrocampo, con Zanon laterale di destra e Germoni esterno di fascia mancino. Diamanti giocherà da trequartista alle spalle del duo d'attacco formato da Di Carmine e da Cerri.

TATTICA E PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori sceglieranno tatticamente la difesa a tre: 3-5-1-1 per il Carpi allenato da Calabro, 3-4-1-2 per il Perugia guidato in panchina da Breda. Gli umbri si sono imposti letteralmente a valanga nella sfida disputata allo stadio Renato Curi nel match d'andata di questo campionato, cinque a zero sul Carpi con doppietta di Di Carmine e gol di Buonaiuto, Bandinelli e Han. L'ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa degli emiliani, datato 26 marzo 2017, si è concluso con un pari a reti bianche. Il Carpi non batte il Perugia in casa dal match del 24 dicembre 2014, vigilia di natale con poker firmato dalle reti di Pasciuti, Mbakogu, Struna e Inglese.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 3.00 da Bet365, l'eventuale pareggio quotato sempre 3.00 da William Hill e il successo in trasferta offerto a una quota di 2.75 da Eurobet. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.20 e 1.60 da Betclic.

