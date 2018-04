Cesena Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Romagnoli orgogliosi, ma ora chiamati a frenare la capolista

17 aprile 2018 Fabio Belli

Cesena, arriva la capolista Empoli (foto LaPresse)

Cesena Empoli sarà diretta dal signor Saia di Palermo, è in programma martedì 17 aprile alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Bella prova del Cesena a Salerno, i romagnoli hanno messo in mostra tutto lo spirito coriaceo che contraddistingue solitamente il loro allenatore, Castori. E hanno pareggiato uno a uno costringendo anche i granata a rincorrere nel punteggio, pareggiando con Rosina la rete siglata da Moncini. Il che significa però che i bianconeri non sono riusciti a compiere quel balzo necessario per vederli uscire dalla zona play off. Cesena ancora a un punto dal Pescara (che a sua volta ha evitato l'aggancio pareggiando al novantaquattresimo minuto in casa contro il Bari) e costretto ora a cercare il cambio di passo contro un Empoli ormai vicinissimo alla Serie A diretta. Con l'ultimo successo interno dei toscani contro la Pro Vercelli, sono saliti a undici i punti di vantaggio rispetto al duo Palermo-Frosinone. A sette giornate dalla fine del campionato, una dote che non dovrebbe far temere scherzi agli azzurri, pronti a tornare in A dopo un solo anno di assenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Cesena Empoli si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 254 di Sky (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, andando ad attivare l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza alcun costo aggiuntivo.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA EMPOLI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Manuzzi di Cesena: i padroni di casa romagnoli schiereranno Fulignati tra i pali, il ghanese Donkor in posizione di terzino destro e Fazzi in posizione di terzino sinistro, mentre Cascione e Scognamiglio si muoveranno per vie centrali nella linea a quattro di difesa. A centrocampo, spazio a Fedele e Schiavone come centrali, mentre Vita sarà l'esterno di fascia destra e Dalmonte l'esterno di fascia sinistra. Il tunisino Laribi giocherà avanzato come trequartista, di supporto a Moncini schierato come unica punta di ruolo. Risponderà l'Empoli con il brasiliano Gabriel alle spalle di Di Lorenzo esterno laterale di destra e Pasqual esterno laterale di sinistra, nella linea a quattro di difesa con l'albanese Veseli e Luperto difensori centrali. A centrocampo spazio a Castagnetti, l'algerino Bennacer e il bosniaco Krunic, mentre lo sloveno Zajc sarà il trequartista di supporto al duo offensivo composto da Caputo e da Piu.

TATTICA E PRECEDENTI

Non cambieranno a livello tattico i moduli di riferimento delle due formazioni, 4-4-1-1 per il Cesena di Castori e 4-3-1-2 per l'Empoli di Andreazzoli. Spettacolare il match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Castellani, cinque a tre il risultato finale per i toscani con doppietta di Donnarumma e gol di Caputo, Zajc e Krunic per gli azzurri, romagnoli a segno con Fazzi e due volte nel recupero con Jallow e Moncini. Ultimo precedente a Cesena tra le due formazioni risalente al campionato di Serie A 2014/15, il 20 settembre 2014 pari per due a due con Cesena in doppio vantaggio grazie alle reti di Marilungo e Defrel, rimonta toscana firmata da Tavano su rigore e da Rugani. Ultima vittoria del Cesena risalente al 13 maggio 2014, Marilungo decise di misura il match in favore dei bianconeri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 4.00 da Eurobet, l'eventuale pareggio quotato 3.40 da Snai e il successo in trasferta offerto a una quota di 2.00 da William Hill. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 1.75 e 2.04 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.