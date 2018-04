Cittadella Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Palermo; info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esame importante per Bruno Tedino che va a caccia della promozione diretta

17 aprile 2018 Fabio Belli

Palermo, trasferta a Cittadella (foto LaPresse)

Cittadella Palermo, che sarà diretta dal signor Nasca di Bari, si gioca martedì 17 aprile alle ore 20.30 ed è una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. L'ultima giornata è stata quella del 'ciapanò' nella corsa alla Serie A alle spalle dell'Empoli capolista. Dalla seconda alla quinta in classifica, nessuna compagine è arrivata all'appuntamento con i tre punti. Ha pareggiato il Parma, proprio contro il Cittadella, lo stesso ha fatto in extremis il Bari a Pescara e il Frosinone, beffato in casa dallo Spezia. Anche il Palermo però, dopo il vantaggio siglato da Coronado, si è fatto rimontare in casa dalla Cremonese, ritrovandosi dunque costretto a condividere ancora il secondo posto con i ciociari, pur con il vantaggio dello scontro diretto.

Occasioni perdute che stanno facendo traballare la panchina di Tedino, sempre sotto pressione con un mangia-allenatori come Zamparini come presidente. Sarà decisiva la trasferta contro un Cittadella che a sua volta, nell'anticipo di Parma nello scorso turno di campionato, ha dimostrato di credere nella zona play off e nel coronamento di una stagione comunque molto positiva per i veneti, ormai da due stagioni stabilmente ai piani alti della classifica del campionato cadetto. A Parma il Cittadella ha anche interrotto una serie di tre sconfitte consecutive che stava mettendo a repentaglio la possibilità di partecipare alla post season per i granata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Cittadella Palermo, in programma allo stadio Tombolato, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 252 di Sky (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it così da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go per la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PALERMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Tombolato di Cittadella: i padroni di casa veneti schiereranno Alfonso in porta, Pelagatti in posizione di terzino destro e Pezzi in posizione di terzino sinistro, con Adorni e Varnier centrali di difesa. A centrocampo, spazio a Settembrini, Pasa e Iori, mentre Schenetti sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Strizzolo e da Arrighini. Risponderà il Palermo con Pomini a difesa della porta e lo sloveno Struna, il polacco Dawidowicz e il suo connazionale Szyminski titolari nella difesa a tre. Rispoli sarà l'esterno di fascia destra e il norvegese Aleesami l'esterno di fascia sinistra, mentre il francese Gnahoré, il bosniaco Jajalo e l'altro polacco Murawski occuperanno la zona centrale di centrocampo. In avanti il brasiliano Coronado, ormai gioiello della formazione rosanero, supporterà il macedone Nestorowski, confermato come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Si muoverà tatticamente con un 4-3-1-2 il Cittadella di Venturato, modulo da sempre usato dall'allenatore dei veneti, mentre anche Tedino confermerà il 3-5-1-1 visto in tutte le ultime uscite del Palermo. Nel match d'andata i siciliani hanno subito una delle più dure battute d'arresto della loro stagione, zero a tre col Cittadella in gol al Barbera con Kouame, Strizzolo e Salvi. Ultimo precedente disputato allo stadio Tombolato risalente al 13 maggio 2014, e in quel caso fu invece il Palermo ad avere la meglio, andando a segno con Pisano e Abel Hernandez, reti siglate entrambe nella seconda frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.50 da Snai, l'eventuale pareggio quotato 3.10 da Bwin e il successo in trasferta offerto a una quota di 3.00 da Eurobet. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.20 e 1.62 da William Hill.

