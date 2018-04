Cremonese Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese Salernitana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grigiorossi senza vittoria da ben dodici partite di campionato

17 aprile 2018 Fabio Belli

Salernitana, trasferta a Cremona (foto LaPresse)

Cremonese Salernitana, diretta dal signor Balice di Termoli, è in programma martedì 17 aprile alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. La Salernitana continua ad avere un punto di vantaggio sulla Cremonese nella classifica del campionato di Serie B. Sono rispettivamente cinque per i campani e quattro per i lombardi i punti di vantaggio sulla zona play out, un margine che non lascia ancora tranquille le due compagini. La Salernitana ha evitato di farsi risucchiare in basso in un vero e proprio scontro diretto disputato contro il Cesena e pareggiato in rimonta allo stadio Arechi, sabato scorso. La Cremonese ha invece fermato in trasferta sul pari un Palermo in piena lotta per la Serie A.

Un risultato sicuramente positivo, ma non va dimenticato come i grigiorossi non riescano a vincere da ben tredici partite consecutive: sette pareggi e sei sconfitte in questo periodo che ha visto la formazione allenata da Attilio Tesser passare dalla zona play off al rischio di ritrovarsi coinvolta nella lotta per non retrocedere. Anche la Salernitana ha vinto partite col contagocce in questo periodo, ma è riuscita comunque a tenersi a galla, nonostante l'obiettivo play off sia apparso praticamente dall'inizio del girone di ritorno chiaramente fuori portata per i campani. La partita rischia però di avere conseguenze importanti per chi dovesse perderla, considerando le squadre che stanno risalendo a fondo classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Cremonese Salernitana si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 256 di Sky (Sky Calcio 6 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SALERNITANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Zini di Cremona: i padroni di casa grigiorossi schiereranno il kosovaro Ujkani tra i pali e una difesa a tre composta dallo spagnolo Garcia, Canini e Marconi. Cinaglia sarà l'esterno laterale di destra e Renzetti l'esterno laterale di sinistra, mentre per vie centrali a centrocampo si muoveranno Cinelli, Arini e Croce. Piccolo avrà compiti da trequartista, a sostegno dell'unica punta di ruolo, il guineano Camara. Risponderà la Salernitana con il serbo Radunovic tra i pali, mentre l'argentino Casasola sarà schierato in posizione di terzino destro e Vitale sarà schierato in posizione di terzino sinistro. Al centro della difesa toccherà a Tuia e Monaco, mentre il camerunese Minala completerà il terzetto di centrocampo al fianco del belga Kiyine e di Matteo Ricci. In attacco, tridente offensivo con Rosina, Bocalon e Sprocati schierati dal primo minuto.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si confronteranno il 4-3-1-2 della Cremonese allenata da Tesser ed il 4-3-3 della Salernitana guidata in panchina da Colantuono. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Arechi di Salerno, i granata e i grigiorossi hanno pareggiato uno a uno, con gol del vantaggio granata siglato da Matteo Ricci e pareggio della formazione lombarda siglato da Arini nel secondo tempo. L'ultimo precedente a Cremona tra i due club risale a quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Lega Pro e furono inserite nello stesso girone: uno a uno il risultato finale, anche in quella occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.20 da Bet365, l'eventuale pareggio quotato 3.15 da Eurobet e il successo in trasferta offerto a una quota di 3.60 da Snai. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.10 e 1.67 da William Hill.

© Riproduzione Riservata.