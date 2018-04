Infortunio Gagliardini/ Distrazione ai flessori della coscia destra, stagione finita per il centrocampista?

Infortunio Gagliardini, problema muscolare importante per il centrocampista dell'Inter. Esce dal campo sulla barella con le mani sul volto, si teme per il calciatore un lungo stop.

17 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Gagliardini - La Presse

Al posto dell'infortunato Roberto Gagliardini è entrato in campo nella prima frazione di gioco di Inter Cagliari Borja Valero. Lo spagnolo è stato acquistato dai nerazzurri in estate dalla Fiorentina ed era partito titolare giocando in mezzo ai tre trequartisti dietro a Mauro Icardi. Dopo un buon inizio il calciatore però ha calato nettamente le sue prestazioni, senza riuscire più a centrare la sufficienza e scivolando in panchina per scelta di Luciano Spalletti. Quella di stasera potrebbe essere una frazione di gioco dove Borja Valero può provare a rilanciarsi, tornando ad occupare la vecchia posizione di regista in mezzo al campo dopo che per fin troppe volte ha dovuto avanzare il suo raggio d'azione tornando a fare il ruolo da trequartista occupato solo all'inizio della sua carriera.

PER IL CENTROCAMPISTA UN LUNGO STOP?

Si teme per il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini un lungo stop. Il calciatore è uscito durante la gara contro il Cagliari in barella e con le mani sul volto. Si è capito subito che si poteva trattare di qualcosa di grave, tanto che il calciatore ha capito di trovarsi di fronte a un problema non di lieve conto. Le immagini sono state chiare con il calciatore che ha accusato un dolore intenso che non gli ha permesso più di tirarsi su in piedi, costretto quindi ad uscire appunto sulla barella. Premium Sport ha parlato di una distrazione ai flessori della coscia destra e anticipato che il campionato potrebbe considerarsi finito. Nelle prossime giornate arriveranno gli esami strumentali che ci diranno qualcosa in più sulla condizione fisica del calciatore ex Atalanta che nel 4-2-3-1 sta ricoprendo un ruolo fondamentale al fianco di Marcelo Brozovic in mezzo al campo.

