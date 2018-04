Inter Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri all'assalto del tabù sardo dopo 6 anni senza vittorie (33^ giornata)

17 aprile 2018 Stefano Belli

Inter, impegno interno col Cagliari (foto LaPresse)

Inter Cagliari, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua di Tivoli, si gioca martedì 17 aprile alle ore 20.45 ed è l'anticipo che aprirà il programma della 33^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, ultimo turno infrasettimanale previsto nella stagione. L'Inter non batte il Cagliari in casa da più di sei anni, e questa sfida potrebbe rappresentare dunque una sorta di tabù per i nerazzurri, proprio nel momento in cui la corsa per l'Europa sembra essere arrivata a un punto cruciale. Appassionante volata a tre per due posti in Champions, con Roma e Lazio appaiate al terzo posto a sessantuno punti e la squadra di Spalletti che insegue a una lunghezza. Sembra ormai troppo attardato il Milan, lontano sette punti (e con lo scontro diretto sfavorevole) rispetto ai nerazzurri. L'Inter però nelle ultime tre partite contro Milan, Torino e Atalanta ha raccolto solamente due pareggi, senza riuscire mai ad andare a segno.

INTER CAGLIARI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Sport HD per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sui canali 201 e 251 di Sky (rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati di entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it e attivando così, rispettivamente, le applicazioni Premium Play e Sky Go.

I RISULTATI E I TABU'

Una crisi offensiva inaspettata quella che ha colpito l'Inter nelle ultime partite, considerando che nei precedenti impegni contro Sampdoria e Torino gli uomini di Spalletti avevano potuto giovarsi della forma strabordante di Mauro Icardi, in gol per sei volte in due match. Tabù Cagliari con i sardi che arrivano però a San Siro rinfrancati e più tranquilli in classifica, grazie alla fondamentale vittoria in rimonta sul campo dell'Udinese di sabato scorso. Sono ora cinque i punti di vantaggio dei sardi rispetto al Crotone terzultimo, un vantaggio da gestire con un calendario di fronte comunque complicato, visto che i rossoblu dovranno affrontare anche la Roma, ergendosi a potenziali arbitri nella corsa Champions: perdere altri punti significherebbe riaprire il discorso salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte a San Siro. I padroni di casa dell'Inter schiereranno lo sloveno Handanovic tra i pai e una difesa a tre composta dal brasiliano Miranda, dallo slovacco Skriniar e da D'Ambrosio. Il portoghese Cancelo sarà l'esterno di fascia destra e Santon l'esterno di fascia sinistra, con lo spagnolo Borja Valero che si muoverà al fianco di Gagliardini come centrale di centrocampo. In attacco, l'altro brasiliano Rafinha e il croato Perisic giocheranno avanzati, trequartisti di supporto al bomber argentino Icardi. Risponderà il Cagliari con Cragno in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Pisacane, Ceppitelli e il brasiliano Castan. A centrocampo spazio a Barella affiancato da Cigarini e Padoin, mentre Faragò si muoverà come laterale di destra e il belga Miangue come laterale di sinistra. In attacco, al fianco di Sau si muoverà Pavoletti.

TATTICA E PRECEDENTI

L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dovrebbe confermare la difesa a tre col 3-4-2-1 visto nella trasferta di Bergamo da parte nerazzurra. L'uruguaiano Lopez, tecnico del Cagliari, dovrebbe a sua volta confermare il consueto 3-5-2 dei sardi. Nel match d'andata di questo campionato, Inter vincente tre a uno con una doppietta di Icardi e un gol di Brozovic, a nulla è servito al Cagliari il gol messo a segno da Pavoletti. Il 16 ottobre 2016, Cagliari vincente nell'ultima sfida disputata a San Siro tra le due compagini, con gol di Melchiorri e un'autorete di Handanovic che ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Joao Mario. L'Inter non batte il Cagliari in casa in Serie A dal 19 novembre 2011, due a uno con reti di Thiago Motta e Coutinho, e gol della bandiera sardo messo a segno da Larrivey.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter nettamente favorita dai bookmaker per le scommesse sul match. La vittoria interna della formazione nerazzurra viene proposta a una quota di 1.22 da Bwin, mentre Bet365 fissa a 6.50 la quota relativa al pareggio e William Hill moltiplica per 13.00 quanto investito sull'eventuale successo sardo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso del match, Unibet fissa l'over 2.5 a 1.64 e l'under 2.5 a 2.28.

