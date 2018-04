Milan, Bonucci/ “Juventus campione d’Europa senza me? Sarebbe stata dura, io dalla parte di Buffon”

Leonardo Bonucci, capitano Milan - LaPresse

Il capitano del Milan, Leonardo Bonucci, è stato ospite della puntata di Tiki Taka, andata in onda ieri sera su Italia 1. Tanti gli argomenti trattati dal centrale di difesa dei rossoneri, a cominciare dal recente sfogo di Gigi Buffon post Real Madrid-Juventus. Il calciatore dei meneghini non si sente di condannare il portiere della nazionale italiana: «Gigi si è costruito un’immagine perfetta del calciatore. Le parole di Madrid sono frutto di una frustrazione di qualcosa che è rimasto incompiuto». Solo una reazione a caldo quindi, quella di Buffon, vittima del rigore dubbio assegnato al 93esimo minuto di gioco alle Merengues. Certo è, che se la Juventus avesse vinto la Champions senza Bonucci, sarebbe stato quasi uno smacco per lo stesso calciatore. «A livello personale sarebbe stato un duro colpo – commenta Bonucci al programma di Pierluigi Pardo - ma l’avevo messo in preventivo perché la Juventus resta una squadra forte a prescindere da me».

“I FISCHI DEGLI JUVENTINI MI HANNO CARICATO”

Un Bonucci che recentemente ha segnato proprio contro la sua ex squadra, nel 3 a 1 bianconero a Torino; i suoi ex tifosi l’hanno subissato di fischi, ma per Leonardo non è stato affatto un problema: «Mi hanno caricato di più – ammette - sono per la libertà d’espressione poi il tifoso paga il biglietto e può farlo. Io sono un giocatore che ci mette sempre la faccia». Infine uno sguardo anche al suo Milan, e precisamente ai due talenti più puri della squadra meneghina, il portiere Donnarumma e l’attaccante Cutrone: «Gigio è forte ma ha tantissimi margini di miglioramento, per questo spesso io lo stimolo attaccandolo un po' quando commette qualche errore. Lo insulto un pochino ma in modo affettivo. Cutrone mi piace perché mi rivedo in lui. Non molla mai, anche lui a volte va reindirizzato sulla giusta via ma è uno di quei giovani talenti italiani che farà strada».

