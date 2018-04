MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8, orario/ Si rinnova il duello Rossi-Marquez

MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8, orario: si rinnova il duello Rossi-Marquez. Negli Stati Uniti si ripeterà la sfida fra il pilota della Yamaha e il rivale spagnolo su Honda

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

E’ tutto pronto per il terzo appuntamento con il motomondiale, il campionato di MotoGp edizione 2018. Nel weekend i bolidi a due ruote faranno tappa negli Stati Uniti e precisamente ad Austin, in Texas, sul Circuito delle Americhe. Buona notizia per tutti i fan dei vari Valentino Rossi, Dovizioso, Marquez, Pedrosa, Lorenzo e via discorrendo, visto che l’evento in questione sarà fruibile in diretta tv, in chiaro e in forma totalmente gratuita. Il Gp di Austin verrà infatti trasmesso sul canale numero 8 della televisione, precisamente TV8, con collegamento in diretta per il gran premio della domenica, nonché per le due qualifiche del sabato. Si correrà, visto il fuso orario, quando in Italia sarà sera, e precisamente alle ore 21:10 di sabato si terrà la Q1, quindi la Q2 alle ore 21:35, e il Gran Premio la domenica dalle 21:00.

MARQUEZ-ROSSI PROMETTONO SCINTILLE?

Sarà una gara in cui si rinnoverà il duello fra Marc Marquez del team Honda HRC Repsol, e il nostro Valentino Rossi su Yamaha. I due non si sono mai amati, e dopo il Gran Premio d’Argentina di due settimane fa, in cui lo spagnolo ha praticamente buttato fuori l’italiano, finendogli contro, la loro “amicizia” si è definitivamente rotta. Chissà cosa succederà in pista, con una nuova sfida, si spera, senza colpi bassi, ma solamente a suon di sorpassi e controsorpassi. Ricordiamo che Tv8 trasmetterà anche le altre due categorie, la Moto3, dalle ore 18:00, e la Moto2 dalle 19:20 circa. Per chi si fosse perso i primi due appuntamenti stagionali, in Qatar, nel primo Gp del campionato, ha vinto Dovizioso, mentre due weekend fa ha trionfato Crutchlow.

