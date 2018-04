Nba playoff, Miami ferma Philadelphia grazie a Wade/ Flash ne mette 28, bene anche Belinelli

Grande prova di Wade nella sfida fra Miami e Philadelphia - Youtube

Serie riequilibrata quella fra i Philadelphia 76ers e i Miami Heat. Dopo il grande successo in gara 1 di Phila, la franchigia della Florida trionfa in gara due con il risultato di 103 a 113. Una vittoria merito in particolare di Dwyane Wade, veterano dei parquet, che alla fine ne ha messi 28, con una percentuale di tiro quasi perfetta. Miami ha imparato la lezione, e dopo la capitolazione nella prima sfida della serie playoff, è scesa in campo difendendo in maniera più aggressiva e fisica, andando quindi a trionfare. Grande protagonista, come dicevamo, è stato Flash, che è tornato quello di pochi anni fa per una sera, realizzando delle grandi giocate, con 11 centri su 15 tentativi. Fra i protagonisti dell’incontro anche Belinelli, il migliore in gara 1, che ieri ne ha messi 16 in 30 minuti, con 3/5 da due, 2/8 da tre e 4/5 ai liberi.

LA CRONACA DELL’INCONTRO

La prima frazione si chiude con Philadelphia avanti di sette punti, grazie proprio al nostro Beli, che ne mette 9 dopo essere subentrato dalla panchina. Peccato però che nel secondo quarto vada tutto storto per i 76ers, con Miami che grazie a Wade firma un parziale di 20 punti a due, chiudendo a metà match sul risultato di 56 a 46 in proprio favore, +10. Nel terzo quarto i padroni di casa di Philadelphia provano a riequilibrare la sfida, riescono a segnare di più, e a difendere meglio, e dopo un passivo di 16 punti, all’inizio del quarto quarto la gara è ufficialmente riaperta. A 4 minuti e 29 secondi dalla fine, un canestro di Ilyasova porta Phila a meno due, peccato però che il solito Wade rubi la scena al Wells Fargo Center, recuperando una palla importante, poi chiusa in contropiede da Saric in schiacciata. A 47secondi dalla fine è ancora Wane a salire in cattedra, piazzando un canestro basilare, che spezza le gambe agli avversari, e riequilibra la serie: ora si va a Miami per gara 3.

