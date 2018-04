Pagelle/ Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 33^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita. I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata del campionato di Serie A

17 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Inter Cagliari, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. A Milano le formazioni di Inter e Cagliari sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I nerazzurri partono fortissimo e si portano in vantaggio già al 3' grazie alla punizione vincente di Cancelo, mal calibrata dal portiere avversario poichè tradito dal movimento di Icardi, e concessa per fallo di mano dell'ex Andreolli. I padroni di casa schiacciano i rossoblu sardi e vanno più volte vicinissimi al raddoppio, soprattutto con la traversa centrata da Karamoh al 21', a cui viene pure annullata giustamente una rete per fuorigioco nel recupero. Peccato per l'infortunio capitato a Gagliardini, rimpiazzato da Borja Valero al 36' per uno stiramento ai muscoli flessori della coscia destra.

INTER-CAGLIARI, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 7 I nerazzurri giocano bene senza concedere praticamente nulla agli avversari.

MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): CANCELO 7 Si impegna molto e realizza il suo primo centro con la maglia nerazzurra.

PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): RAFINHA 5,5 Poco presente a parte un guizzo al 22'.

VOTO CAGLIARI (PRIMO TEMPO): 5 La differenza con l'Inter appare evidente a giudicare da questa prima frazione di gioco.

MIGLIORE CAGLIARI (PRIMO TEMPO): 6 Prova ad annullare Icardi.

PEGGIORE CAGLIARI (PRIMO TEMPO): CETER VALENCIA 4,5 Graziato dall'arbitro, è falloso e perde un sacco di palloni.

