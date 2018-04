Pro Vercelli Pescara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Situazione difficilissima in classifica per le due compagini

17 aprile 2018 Fabio Belli

Pro Vercelli, arriva il Pescara (foto LaPresse)

Pro Vercelli Pescara, diretta dal signor Ros di Pordenone, va in scena martedì 17 aprile alle ore 20.30 ed è una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Nell'ultimo match disputato in casa della capolista Empoli la Pro Vercelli ha combattuto strenuamente, ma non è riuscita a fare punti uscendo sconfitta per tre reti a due allo stadio Castellani e arrivando così a undici partite consecutive senza vittoria nel campionato di Serie B. Un ruolino di marcia molto pesante che è costato ai piemontesi, alla luce delle ultime vittorie della Ternana, lo scivolamento all'ultimo posto in classifica. I play out sono lontani ora sei lunghezze per la Pro, che sembra caduta davvero in una spirale difficile da invertire.

Pericolosissima anche la situazione per un Pescara che sta vivendo un campionato da incubo, con un solo punto di vantaggio rispetto al Cesena e la conseguente zona play out. Punto che non ci sarebbe stato se non fosse arrivato il pari in extremis, al novantaquattresimo minuto, contro il Bari. Anche il Pescara sta affrontando un lungo digiuno dai tre punti, dieci partite senza vittoria in campionato con cinque pareggi e cinque sconfitte che hanno portato gli abruzzesi ad un passo dalla zona retrocessione: la vittoria in trasferta manca dallo scorso 20 gennaio, in casa del Foggia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Pro Vercelli Pescara, in programma allo stadio Silvio Piola, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 256 di Sky (Sky Calcio 6 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PESCARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Silvio Piola di Vercelli: i padroni di casa piemontesi schiereranno Pigliacelli in porta e una difesa a tre composta da Berra, Gozzi e Alcibiade. A centrocampo ci sarà Ghiglione come esterno laterale di destra e Mammarella come esterno laterale di sinistra, mentre al centro della mediana si muoveranno Germano, Vives e Castiglia. In attacco, Bifulco farà coppia con il montenegrino Raicevic. Risponderà il Pescara con Fiorillo a difesa della porta, Fiamozzi schierato come esterno di fascia destra e Crescenzi come esterno di fascia sinistra, mentre i due centrali di difesa saranno Fornasier e Coda. A centrocampo, spazio per il senegalese Coulibaly, per l'uruguaiano Brugman e per Valzania nel terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Capone, Pettinari e Mancuso.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli a confronto con i padroni di casa allenati da Grassadonia che schiereranno un 4-3-3, mentre il Pescara guidato in panchina da Bepi Pillon risponderà con un 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato, disputato presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, è terminato con una vittoria abruzzese con il punteggio di tre a uno, con una doppietta di Pettinari ed un gol di Capone, mentre la Pro Vercelli ha accorciato le distanze con Morra. Ultimo precedente in Piemonte, il cinque a due del 5 marzo 2016, gol di Coly, Malonga, Beretta e doppietta di Scavone per i piemontesi e reti di Torreira e Benali per la formazione abruzzese. Ultima vittoria del Pescara a Vercelli, il quattro a zero del 6 dicembre 2014, in gol Bjarnason, Politano e Victor Da Silva Matos con una doppietta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.45 da William Hill, l'eventuale pareggio quotato 3.15 da Snai e il successo in trasferta offerto a una quota di 3.10 da Bet365. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 1.95 e 1.75 da Eurobet.

