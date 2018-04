Probabili formazioni/ Crotone Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Allegri medita il turnover in vista di domenica, Zenga ancora con tre indisponibili

17 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Crotone Juventus, Serie A 33^ giornata (Foto LaPresse)

Crotone Juventus, mercoledì 18 aprile alle ore 20:45, è valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo allo Scida nell’ultimo turno infrasettimanale previsto. La Juventus punta a confermare il suo vantaggio sul Napoli a quattro giorni dalla sfida diretta dell’Allianz Stadium: in questo modo avrebbe poi la possibilità di chiudere definitivamente i conti per lo scudetto, e dunque sa bene che - visto il precedente di Ferrara - non può concedersi pause di rendimento in una partita che sulla carta è abbordabile ma nasconde in realtà insidie, perchè il Crotone ha perso smalto e si ritrova terzultimo in classifica, dunque virtualmente retrocesso. Gli squali hanno bisogno di punti per risalire la corrente, devono cercarli anche mercoledì e dunque metteranno tutto in campo; a questo proposito possiamo andare a vedere quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori alla vigilia della sfida, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Crotone Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Juventus si potrà seguire in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre l’appuntamento è con Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi naturalmente sarà disponibile il servizio di diretta streaming video: dovrete attivare le applicazioni Sky Go e Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi e si possono utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

LE SCELTE DI ZENGA

Walter Zenga non fa calcoli: ritrova Marco Capuano e lo schiera al centro della difesa a formare la solita coppia con Ceccherini, mentre sulle corsie laterali Faraoni e Martella dovrebbero avere la meglio. Ancora fuori Nalini, Benali e Budimir, il modulo del Crotone sarà sempre il 4-3-3 ma potrebbe esserci qualche variazione sul tema: riguarda soprattutto il tridente offensivo, dove Simy è favorito per il ruolo di prima punta ma potrebbe anche rimanere fuori a vantaggio di Trotta, che si prenderebbe la posizione centrale facendo così scalare Federico Ricci nel reparto avanzato e mandando in campo Rohden in mediana. Nella prima ipotesi invece Trotta sarà un esterno insieme allo stesso Ricci; Barberis agirà in cabina di regia e Mandragora (il cui cartellino è di proprietà della Juventus) giocherà su una delle due mezzali. L’altro interno di centrocampo dovrebbe essere Stoian, ma come detto Zenga potrebbe anche decidere per una squadra inizialmente più accorta e votata alla densità: in questo caso allora sarebbe Ricci a giocare nella linea mediana, ma ci sono comunque più soluzioni a disposizione del tecnico.

I DUBBI DI ALLEGRI

Un po’ di turnover c’è stato contro la Sampdoria, potrebbe essercene altro mercoledì: il Napoli si avvicina, e dunque Buffon e Chiellini dovrebbero riposarsi per dare spazio a Szczesny, che torna a occupare i pali, e Benatia che rientra nella formazione titolare andando ad affiancare Rugani. Cambiano anche i terzini: a destra giocherà Lichtsteiner, a sinistra Alex Sandro e dunque dovrebbe tornare in panchina Howedes, che pure potrebbe trovare altro spazio a destra nell’eventualità di far riposare lo svizzero in vista del Napoli (vista l’indisponibiilità di De Sciglio, il cui campionato è terminato in anticipo). A centrocampo non ci sarà Pjanic: la soluzione di Massimiliano Allegri dovrebbe prevedere Marchisio da playmaker, ma a insidiare la maglia del Principino c’è Bentancur. Il modulo potrebbe essere il 4-2-3-1, dunque con il solo Matuidi ad affiancare il regista basso: Douglas Costa dal primo minuto con Mandzukic riportato a sinistra, Dybala partirà da posizione centrale e supporterà Higuain che torna titolare. L’alternativa resta il 4-3-3 con un esterno in meno (potrebbe anche riposare la Joya) e un centrocampista in più, in questo caso aumentano le possibilità di Khedira di giocare ancora.

IL TABELLINO

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 M. Capuano, 87 Martella; 5 Stoian, 10 Barberis, 38 Mandragora; F. Ricci, 99 Simy, 29 Trotta

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 6 Rohden, 13 Izco, 19 M. Diaby, 89 Crociata, 21 Zanellato, 32 Tumminello

Allenatore: Walter Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: Benali, Nalini, Budimir

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 21 Howedes, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 8 Marchisio, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 6 Khedira, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Pjanic, Bernardeschi

