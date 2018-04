Probabili formazioni/ Inter Cagliari: quote e le ultime novità live (Serie A 33^ giornata)

Probabili formazioni Inter Cagliari: quote e le ultime novità sugli 11 a San Siro nella 33^ giornata di Serie A. Soluzioni di emergenza in casa di Diego Lopez.

17 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Cagliari (LaPresse)

Si accenderà oggi la partita tra Inter e Cagliari, atteso anticipo della 33^ giornata della Serie A, previsto per oggi alle ore 20.45. Il grande calcio torna sotto i riflettori in questo atteso turno infrasettimanale e la sfida prevista a San Siro non potrebbe che essere più calda. La compagine nerazzurra pur con qualche acciaccato, dovrebbe presentarsi in campo con i propri titolari vista pure la grande necessità di un successo: la squadra di Spalletti dopo tutto non vince da prima di Pasqua. Delicata la posizione anche della formazione sarda: al momento la classifica racconta di appena la 14^ posizione, ma il successo rimediato pochi giorni fa con l’Udinese ha fatto tornare il sorriso nello spogliatoio di Diego Lopez. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per disegnare le probabili formazioni della partita Inter-Cagliari.

QUOTE E SCOMMESSE

Non ci sorprende certo scoprire che sono i nerazzurri di Spalletti i favoriti oggi alla vittoria nel 33^ giornata della Serie A. Considerando anche le quote date dalla snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 il successo dell’inter è stato dato a 1.22, contro il più elevato 13.00 fissato per la vittoria del Cagliari: il pareggio è stato invece quotato a 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI SPALLETTI

Benché alla vigilia si sia ipotizzato una difesa a tre per la probabile formazione dell’Inter, a conti fatti alla fine Spalletti dovrebbe approcciare la 33^ giornata di campionato con il solito 4-2-3-1. Di fronte a Handanovic quindi vedremo ancora Skriniar, al centro con uno tra Miranda e Ranocchia: ai lati non mancheranno i soliti Cancelo e D’Ambrosio, benché la panchina sia ben ampia. Per la mediana, con Vecino in dubbio per noie muscolari, il tecnico dovrebbe dare di nuovo fiducia al duo Gagliardini-Brozovic con Rafinha o Borja Valero atteso sulla trequarti. Ballottaggio aperto anche in attacco visto che Candreva non è ancora al top della condizione: l’ex Lazio dovrebbe comunque stringere i denti e farsi trovare sull’esterno come Perisic, a supporto di Icardi prima punta.

LE MOSSE DI DIEGO LOPEZ

Sarà molto più complicato il lavoro di Diego Lopez per definire i titolari della formazione del Cagliari, specie a centrocampo dove son parecchie le defezioni anche per squalifica oltre che per infortunio (infermeria piena). In ogni caso per il tecnico dei sardi dovrebbe confermare il 3-5-2, che quindi in mediana dovrebbe vedere Padoin al centro con Ionita e Cossu ai lati: toccherà quindi al duo Farago-Miangue coprire le fasce anche se Lykogiannis rimane a disposizione in panchina. Per la difesa ecco quindi il solito modulo a tre con Pisacane, Castan e Ceppitelli, benché i primi due potrebbero entrare in dubbio con Romagna e Andreolli, grande ex della partita. Per chiudere va ricordato che in avanti non mancheranno Sau e Pavoletti, anche se la panchina è lunga.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic, 9 Icardi. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 7 Cossu, 20 Padoin, 21 Ionita, 12 Miangue; 25 Sau, 30 Pavoletti. All. Lopez.

© Riproduzione Riservata.