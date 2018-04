Probabili formazioni/ Napoli Udinese: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Udinese: diretta tv, orario e le notizie alal vigilia su moduli e titolari per la partita di Serie A. Le scelte di Sarri e Oddo

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Udinese (Foto LaPresse)

Napoli Udinese si giocherà domani alle ore 20.45: le due formazioni daranno infatti vita a un match di questo turno infrasettimanale di Serie A, con obiettivi molto diversi ma altrettanto delicati. Il Napoli di Maurizio Sarri è obbligato a vincere per tenere viva la speranza scudetto in vista del big match di domenica in casa della Juventus; l’Udinese di Massimo Oddo è invece in crisi nera e deve provare a invertire la tendenza al più presto perché la salvezza non è più così garantita. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Udinese, scoprendo anche come si potrà seguire la partita dello stadio San Paolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per Napoli Udinese in diretta tv: la partita di domani sera sarà infatti visibile su Sky Calcio 3 per quanto riguarda la televisione satellitare, Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE MOSSE DI SARRI

Momento non fantastico per il Napoli, attenzione dunque a un possibile cambio in attacco, dovuto anche al fatto che Mertens è diffidato. Dunque Maurizio Sarri potrebbe preservarlo in vista della Juventus, dandogli un po’ di riposo e concedendo un’occasione dal primo minuto a Milik, positivo nelle ultime uscite tutte però disputate cominciando dalla panchina. Ai fianchi del polacco ecco Callejon e Insigne, che potranno rifornire con i loro cross una prima punta classica. Un cambio ci sarà per forza di cose in difesa, dove Koulibaly è squalificato e quindi ci sarà Chiriches al fianco di Albiol davanti a Reina, mentre rientra dalla squalifica Mario Rui che sarà dunque titolare a sinistra, con Hysaj che torna a destra. L’unico reparto in cui non dovrebbe cambiare nulla è il centrocampo, dove il terzetto titolare dovrebbe essere ancora formato da Allan, Jorginho e Hamsik.

LE SCELTE DI ODDO

Per l’Udinese piove sul bagnato: oltre alla striscia di sconfitte consecutive che si allunga sempre di più, Massimo Oddo dovrà fare a meno di Lasagna per la trasferta a Napoli e questo è un grosso problema, dal momento che si tratta senza dubbio del migliore attaccante dei bianconeri friulani. L’attacco dovrebbe dunque essere formato da Maxi Lopez e Perica, mentre negli altri reparti non ci attendiamo grandi cambiamenti. Serve infatti più una scossa che un cambio negli uomini dopo due mesi da incubo. In porta Bizzarri, protetto dalla retroguardia a tre con Nuytinck, Danilo e Samir; nel folto centrocampo a cinque che Oddo dovrebbe predisporre ci attendiamo invece da destra a sinistra Larsen, Fofana, Balic, Barak e Adnan.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Machach, Mertens.

Squalificati: Koulibaly.

Indisponibili: Ghoulam.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Fofana, Balic, Barak, Adnan; Maxi Lopez, Perica. All. Oddo.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Widmer, Zampano, Pontisso, Jankto, Hallfredsson, Pezzella, Ingelsson, De Paul.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Behrami, Angella, Lasagna.

© Riproduzione Riservata.