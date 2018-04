Probabili formazioni/ Roma Genoa: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Roma Genoa: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Serie A. Le scelte di Di Francesco e Ballardini

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Genoa (Foto LaPresse)

Roma Genoa si giocherà domani alle ore 20.45: le due formazioni daranno vita all’Olimpico a una sfida di questo turno infrasettimanale di Serie A. Per gli uomini di Eusebio Di Francesco è una tappa nella lunga volata per raggiungere un posto nella prossima edizione della Champions League, fermo restando che ci sarà anche da affrontare la storica semifinale. Tanti impegni, vietato commettere passi falsi in una sfida sulla carta favorevole, contro il Genoa di Davide Ballardini che dal canto suo potrà giocare con la serenità di chi è praticamente già salvo. Sarà un vantaggio? Lo scopriremo domani sera. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Genoa, scoprendo anche come si potrà seguire la partita dello stadio Olimpico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per Roma Genoa in diretta tv: la partita di domani sera sarà infatti visibile su Sky Calcio 5 per quanto riguarda la televisione satellitare, Mediaset Premium Calcio 2 per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Lo abbiamo già accennato: gli impegni per la Roma saranno davvero tanti e importanti da qui a fine stagione, di conseguenza Di Francesco dovrà dosare le forze con grande attenzione. Si può ipotizzare dunque un ampio turnover domani sera, con novità in ogni reparto rispetto al derby. Il modulo potrebbe tornare ad essere il 4-3-3 con Fazio e Juan Jesus centrali davanti ad Alisson, riposo per Manolas, Florenzi a destra e Kolarov terzino sinistro. A centrocampo potrebbero diventare titolari sia Pellegrini sia Gonalons, che domenica erano in panchina, per affiancare Strootman. Cambiamenti possibili anche in attacco: fermo restando Dzeko come punta centrale, ai suoi fianchi potrebbero esserci Under a destra e Gerson come ala sinistra.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Meno calcoli naturalmente per il Genoa, che ha pure goduto di un giorno in più di riposo avendo giocato sabato contro il Crotone. La principale novità potrebbe essere in attacco, dove al fianco di Galabinov dovrebbe giocare Pandev, che sentirà aria di derby contro i giallorossi. Per il resto, non dovrebbe cambiare molto nel Grifone, per il quale ci attendiamo il 3-5-2. Sono indisponibili Biraschi e Izzo, dunque Rossettini e i due ex giallorossi Spolli e Zukanovic formeranno la difesa a tre davanti naturalmente a Perin; Lazovic esterno destro, poi in mediana ecco Hiljemark, l’altro ex Bertolacci come perno centrale e Bessa, reduce dal gol decisivo contro il Crotone, infine Laxalt come esterno sinistro.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Under, Dzeko, Gerson. All. Di Francesco.

A disposizione: Lobont, Skorupski, Capradossi, Manolas, Silva, Bruno Peres, De Rossi, Nainggolan, Antonucci, El Shaarawy, Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Perotti, Defrel.

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

A disposizione: Lamanna, Rosi, Pereira, Veloso, Omeonga, Migliore, Rigoni, Cofie, Medeiros, Taarabt, Rossi, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Biraschi, Izzo.

