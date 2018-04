Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (33^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte, i dubbi e i moduli per le partite della 33^ giornata del campionato. Cosa preparano gli allenatori per il turno infrasettimanale? (17-18 aprile)

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

La Serie A torna in campo per l’ultimo turno infrasettimanale che ci attende fra oggi con l’anticipo Inter Cagliari e le altre nove partite domani. Siamo sempre più vicini al termine della stagione, la posta in palio è molto pesante e di conseguenza anche le mosse degli allenatori vanno esaminate con grande attenzione. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino alle probabili formazioni delle partite di Serie A per la 33^ giornata, vedendo quali dovrebbero essere i moduli e i titolari.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Emergenza in casa Cagliari, dove la contemporanea squalifica di Cigarini e Barella imporrà a Diego Lopez di rivoluzionare il centrocampo, dove dovremmo vedere Padoin come perno centrale. Spalletti invece recupera Brozovic dopo il turno di stop, ma deve ancora valutare le condizioni di Candreva, dalle quali potrebbe dipendere la posizione di Cancelo in campo e di conseguenza anche il modulo adottato dai nerazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ATALANTA

Il Benevento dovrebbe varare un 4-4-2 imperniato sul nome del momento, cioè naturalmente Diabatè, tuttavia mister Roberto De Zerbi deve ancora valutare le condizioni di diversi giocatori, in particolare Guilherme, prima di prendere decisioni definitive per la propria formazione. Gian Piero Gasperini invece non recupera i giocatori che erano indisponibili contro l’Inter, in particolare Ilicic, però in attacco rientra Petagna dopo la sq qualifica e sarà dunque titolare. In difesa invece la squalifica di Toloi spalanca le porte al ritorno di Caldara.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

Walter Zenga sceglierà il 4-3-3 per il suo Crotone, ma vanno ancora sciolti almeno un paio di ballottaggio, cioè quello fra Faraoni e Sampirisi in difesa e quello Barberis-Ajeti a centrocampo. L’attesa è però soprattutto per le mosse di Massimiliano Allegri, anche in vista del Napoli: ci sono almeno tre ballottaggi caldi, cioè Rufgani-Chiellini, Douglas Costa-Cuadrado e Mandzukic-Khedira. Da quest’ultimo naturalmente dipenderà il modulo della Juventus, 4-2-3-1 oppure 4-3-3.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Per quanto riguarda la Fiorentina, il dubbio principale di Stefano Pioli riguarda il trequartista, che potrebbe essere Saponara oppure Eysseric. Non sembra comunque essere in discussione il modulo 4-3-1-2, che vedrà i figli d’arte Simeone e Chiesa davanti al trequartista che avrà la meglio nel ballottaggio. Per la Lazio da tenere in considerazione la squalifica di Radu, dunque in difesa si va verso un terzetto con Luiz Felipe, De Vrij e Bastos, mentre in attacco ci potrebbe essere l’assetto più classico con Luis Alberto e Milinkovic Savic alle spalle di Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Un rientro, un cambio obbligato e un ballottaggio per Maurizio Sarri: rientra Mario Rui dopo la squalifica e sarà naturalmente titolare, con Hysaj a destra; Chiriches prenderà il posto dello squalificato Koulibaly al fianco di Albiol; Milik potrebbe essere la prima punta titolare, dando così riposo allo stanco e diffidato Mertens in vista della Juventus. Problemi invece per Massimo Oddo: a centrocampo è squalificato Hallfredsson e si profila il ballottaggio Fofana-Balic, ma soprattuto pesa il problema muscolare per Lasagna, migliore attaccante dei friulani. In attacco si va verso la coppia Maxi Lopez-Perica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

In primo piano c’è il possibile turnover in casa Roma, che deve pensare al campionato ma anche a una straordinaria occasione quale la semifinale di Champions League. Potrebbe dunque esserci un turno di riposo per molti dei titolari del derby, da Manolas a De Rossi e uno fra Strootman e Nainggolan, mentre di certo non riposeranno i due perni della squadra ai due estremi, cioè Alisson e Dzeko. Nel Genoa invece si va verso un 3-5-2 in cui l’attacco potrebbe cambiare molto rispetto a sabato, con Pandev, Galabinov e Lapadula in tre per due soli posti a disposizione nel 3-5-2 di mister Davide Ballardini.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA

Modulo 4-3-1-2 per Marco Giampaolo, che ha il dubbio fra Ramirez e Caprari alle spalle di Quagliarella e Zapata, ma anche altri due ballottaggi, uno per reparto: in difesa Strinic-Regini come terzino sinistro, a centrocampo invece se la giocano Barreto e Linetty. Situazione molto simile per Roberto Donadoni, perché anche per il Bologna si profila un dubbio per reparto: dietro Helander-Gonzalez, a centrocampo Pulgar-Nagy e in attacco Palacio-Destro.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CHIEVO

Nella Spal mister Leonardo Semplici deve fare i conti con una lunga lista di giocatori indisponibili, un problema non da poco verso uno scontro salvezza così delicato. Il ballottaggio più interessante è invece quello in attacco fra Paloschi e Floccari per affiancare Antenucci, unico titolare sicuro. Nel Chievo invece è squalificato Bari e lo sostituirà uno fra Gamberini e Dainelli. Va completato pure il reparto d’attacco, Rolando Maran deve scegliere fra Meggiorini e Stepinski per affiancare Inglese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Walter Mazzarri deve ancora sciogliere alcuni dubbi, il principale è quello fra Ljajic e Obi (due ex interisti, aria di derby per loro) dal quale dipenderà naturalmente anche un atteggiamento più o meno aggressivo, con il serbo che andrebbe infatti ad affiancarsi in attacco alle due certezze Iago Falque e Belotti. Per il Milan rientra Bonucci, ma Romagnoli è sempre infortunato, dunque al fianco del numero 19 si giocano una maglia Musacchio e Zapata. Ormai classico il rebus in attacco, con Cutrone, Kalinic e André Silva che si giocheranno una sola maglia a disposizione fra Suso e Calhanoglu.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Fabio Pecchia è alle prese con una lista di giocatori indisponibili piuttosto lunga, che di fatto quasi annulla i suoi dubbi: un solo ballottaggio a centrocampo, fra Zuculini e Valoti, mentre in attacco dovrebbero giocare Aarons e Cerci. Quanto al Sassuolo, l’attenzione si concentra soprattutto sull’attacco, dove al fianco di Politano sono ben tre giocatori a contendersi una sola maglia a disposizione: si tratta naturalmente di Berardi, Babacar e Ragusa.

