Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (36^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori in vista della 36^ giornata, atteso turno infrasettimanale della cadetteria. Tanti gli squalificati oggi.

17 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B torna in campo per questo turno infrasettimanale: dopo l’anticipo di ieri tra Ascoli e Parma, si disputerà oggi 17 aprile la 36^ giornata della serie cadetta. E’ tempo quindi ora di vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo: prima però riepiloghiamo il programma di questo intenso turno. Il programma infatti è ben fitto trattandosi di un turno infrasettimanale e tutti i match sono infatti attesi questa sera alle ore 20.30 e quindi: Avellino-Frosinone, Bari-Novara, Carpi-Perugia, Cesena-Empoli, Cittadella-Palermo, Cremonese-Salernitana, Pro Vercelli-Pescara, Spezia-Brescia, Ternana-Foggia e Venezia-Entella. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei vari tecnici in vista di questo 36^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FROSINONE

Per questa sfida gli irpini punteranno sul 4-4-1-1 con Castaldo e Asencio primi protagonisti in avanti: sarà invece 3-4-1-2 per i canarini che in attacco scommetteranno su Citro e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI BARI NOVARA

Per i galletti il reparto a 3 a centrocampo dovrebbe vedere titolari Busellato, Henderson e Tello, ma la panchina è ben ampia. Sarà modulo speculare per gli azzurri con Ronaldo, Cesarini e Di Mariano.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PERUGIA

I Falconi non dovrebbero rinunciare a Melchiorre e Malcore per le due punte d’attacco: nello stesso ruolo ma con la maglia del Perugia dovremmo veder oggi in campo invece Cerri e Di Carmine, in ottimo stato di forma.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA EMPOLI

Sarà il 4-4-2 il modulo dei romagnoli che in difesa. Di fronte al solito Fulignati dovrebbero scommettere su Espostito-Scognamiglio coppia centrale e Donkor e Fazzi all’esterno. Toccherà invece al quartetto Di Lorenzo-Maietta-Luperto-Pasqual occuparsi del reparto arretrato dei toscani.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PALERMO

Per i granata, Venturato dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Strizzolo e Arrighini in avanti, con Schenetti posto sulla trequarti: per le due punte siciliani invece si candidano dal primo minuto Coronado e La Gumina.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SALERNITANA

Per la 36^ giornata della Serie B saranno Scamacca e Brighenti le due punte d’attacco per i padroni di casa, con Castrovilli sulla trequarti. Nel tridente ospite ecco invece Kiyine, Boalon e Sprocati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PESCARA

In campo al Piola entrambi i club punteranno sul 3-5-2 come modulo: i biancoscudati si affideranno al duo Rovini-Reginaldo, mentre i delfini scommetteranno sulla coppia Bunino-Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BRESCIA

Gli spezzini dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 che in mediana vedrebbe titolari Maggiore, Juande e Pessina. Modulo simile per Boscaglia che a centrocampo però sceglierà Bisoli, con Tonali e Martinelli al fianco.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FOGGIA

De Canto potrebbe scegliere ancora Montalto e Carretta per guidare l’attacco dei rossoneri; sarà invece ancora la coppia Nicastro-Mazzeo a trascinare i satanelli di Stroppa.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ENTELLA

Inzaghi in questo turno dovrebbe optare ancora per il 3-5-2 con Cernuto, Domizzi e Bruscagnin in difesa. Sarà modulo speculare per Aglietti e la sua Virtus, che invece in difesa potrebbe vedere Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi.

