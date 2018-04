Probabili formazioni/ Torino Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Torino Milan: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per Mazzarri e Gattuso verso la partita di Serie A

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Torino Milan (Foto LaPresse)

Torino Milan si giocherà domani alle ore 20.45: le due formazioni daranno vita a una sfida ricca di fascino e tradizione in questo turno infrasettimanale di Serie A. Il Torino di Walter Mazzarri si gioca probabilmente oggi le ultime speranze di restare in corsa per un posto in Europa League, mentre il Milan di Gennaro Gattuso deve ancora capire quale potrà essere la sua ambizione massima in questo campionato e l’ostica trasferta piemontese potrebbe dare risposte importanti in tal senso. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Torino Milan, scoprendo anche come si potrà seguire la partita dello stadio Olimpico-Grande Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per Torino Milan in diretta tv: la partita di domani sera sarà infatti visibile su Sky Calcio 2 per quanto riguarda la televisione satellitare, Mediaset Premium Calcio 1 e Mediaset Premium Calcio 1 HD per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE MOSSE DI MAZZARRI

Il Torino dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 già utilizzato sabato contro il Chievo, con Iago Falque e Ljajic in appoggio alla prima punta che sarà naturalmente Belotti, la scorsa estate per molti mesi nel mirino proprio del Milan. Non ci aspettiamo grandi novità da parte del mister Walter Mazzarri, anzi la formazione di partenza potrebbe anche essere confermata in blocco; in porta certamente Sirigu, davanti a lui il terzetto difensivo composto da N’Koulou, Burdisso e Moretti; ecco poi De Silvestri esterno destro, la coppia di mediani formata da Rincon e Baselli per dare un mix di quantità e qualità, infine l’ex interista Ansaldi ad occupare la corsia mancina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Qualche novità dovrebbe esserci invece in casa Milan, come minimo il rientro dalla squalifica di Bonucci che formerà la coppia centrale insieme a Zapata, visto che Romagnoli è sempre assente per infortunio. Calabria e Rodriguez dovrebbero invece essere confermati come terzini, così come naturalmente in porta Donnarumma. A centrocampo si va verso lo schieramento più classico, con Biglia regista affiancato dalle due mezzali ex Atalanta, cioè chiaramente Kessie e Bonaventura, mentre in attacco il rebus come al solito resta quello per la maglia di punta centrale. Potrebbe essere di nuovo favorito Kalinic, non ci sono invece dubbi sui due esterni, che dovrebbero essere come sempre Suso e Calhanoglu, che ha ormai definitivamente scavalcato Borini.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ichazo, Bonifazi, Barreca, Molinaro, Obi, Acquah, Valdifiori, Niang, Berenguer, Edera.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lyanco, Milinkovic Savic.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Gomez, Musacchio, Antonelli, Mauri, Locatelli, Montolivo, Borini, A. Silva, Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Romagnoli.

