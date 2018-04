Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (33^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per la 33^ giornata del campionato. Le favorite per tutte le partite del turno infrasettimanale del 17-18 aprile.

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Serie A (LaPresse)

La Serie A torna in campo oggi e domani per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione: saranno dunque giorni molto intensi per tutte le squadre, a partire dall’anticipo di questa sera Inter Cagliari, previsto alle ore 20.45. Domani, mercoledì 18, si partirà con Benevento Atalanta alle ore 18.00, le altre partite saranno invece tutte alle ore 20.45. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino a quote e pronostici delle partite di Serie A per la 33^ giornata, cercando di suggerire l’esito più probabile (o almeno più intrigante) per ciascuna sfida.

PRONOSTICO INTER CAGLIARI

L’Inter ha rallentato nelle ultime giornate, ma è stata più una crisi di risultati più che di gioco: adesso arriva una partita che i nerazzurri di Luciano Spalletti non possono permettersi di sbagliare, il compito dunque si annuncia durissimo per il Cagliari a San Siro. Puntiamo dunque sul segno 1 della vittoria dell’Inter, che infatti Snai propone alla quota di 1,22.

PRONOSTICO BENEVENTO ATALANTA

Per prima cosa, complimenti al Benevento, che meriterebbe senza dubbio molti punti in più di quelli che ha in classifica. Di certo i campani vorranno onorare fino in fondo la loro presenza in Serie A, sfruttando pure uno scatenato Diabatè, tuttavia l’Atalanta deve vincere per rilanciare la propria candidatura in ottica Europa League. Ecco perché puntiamo sui nerazzurri: segno 2 a 1,60 secondo Snai.

PRONOSTICO CROTONE JUVENTUS

Un Crotone in evidente difficoltà ospita la Juventus lanciata verso il settimo scudetto consecutivo, che sembra sempre più vicino. Anche se si giocherà allo stadio Scida, appare difficile immaginare un esito diverso dalla vittoria della squadra di Massimiliano Allegri: la pensa così anche Snai, che quota il segno 2 a 1,33.

PRONOSTICO FIORENTINA LAZIO

Sfida incerta e di grande interesse al Franchi, forse la più bella della giornata di campionato. Fiorentina in corsa per l’Europa League e in serie positiva da due mesi, la Lazio invece punta ad entrare fra le prime quattro, anche se la stanchezza potrebbe farsi sentire. Partita aperta ad ogni esito, puntiamo sul pareggio che secondo Snai è quello che pagherebbe di più: quota 3,35 infatti per il segno X.

PRONOSTICO NAPOLI UDINESE

Andare al San Paolo dopo avere collezionato nove sconfitte consecutive: per l’Udinese non è certo una situazione ideale, a maggior ragione se si pensa che i partenopei dovranno vincere per tenere vivo il sogno scudetto. Ecco dunque che la vittoria di Maurizio Sarri è considerata quasi certa: il segno 1 è quotato appena a 1,17 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICO ROMA GENOA

La Roma deve vincere per fare un passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League preparandosi pure più serenamente alle semifinali di questa edizione. Giallorossi dunque ampiamente favoriti, in casa contro un Genoa di fatto già salvo: di conseguenza il segno 1 per la vittoria degli uomini di Eusebio Di Francesco è proposto a 1,45 da Snai.

PRONOSTICO SAMPDORIA BOLOGNA

Qui potrebbero fare la differenza le motivazioni: la Sampdoria deve vincere per rimanere in corsa per l’Europa League, inoltre i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno costruito a Marassi le proprie fortune. Dunque l’esito più probabile appare certamente una vittoria casalinga: il segno 1 è quotato da Snai a 1,87.

PRONOSTICO SPAL CHIEVO

Punti pesantissimi in palio nello scontro salvezza a Ferrara. La Spal sembra arrivarci in migliori condizioni, per cui potremmo concedere un leggero vantaggio alla squadra di Leonardo Semplici, anche perché gioca in casa: Snai quota il segno 1 a 2,15, anche se naturalmente partite di questo genere sono difficili da pronosticare, molto dipende dall’atteggiamento con cui le due squadre scenderanno in campo.

PRONOSTICO TORINO MILAN

Sfida di grande tradizione, che arriva nel momento forse sbagliato per il Milan, che non vince da un mese. Va però anche detto che il calendario non ha dato una mano ai rossoneri, che adesso devono rilanciarsi e tenere a bada le inseguitrici, fra cui anche lo stesso Torino. I granata dal canto loro devono vincere per tornare a sperare nella Europa League: esito incertissimo, la quota più alta secondo Snai è quella per il pareggio (segno X a 3,30), dunque su quella si potrebbe puntare.

PRONOSTICO VERONA SASSUOLO

Altro scontro salvezza molto caldo: per il Verona è forse anzi già l’ultima spiaggia, una sconfitta potrebbe essere una condanna per l’Hellas. Il Sassuolo però ultimamente sembra abbonato al pareggio, ipotesi che potrebbe gradire giocando anche in trasferta: puntando sul segno X, gli scommettitori potrebbero guadagnare 3,45 volte la posta in palio con Snai.

© Riproduzione Riservata.