Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite (36^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 36^ giornata, turno infrasettimanale della cadetteria. Da tenere d'occhio la sfida tra Ternana e Foggia.

17 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

La cadetteria torna sotto ai riflettori oggi 17 aprile 2018: si disputerà infatti questa sera gran parte della 36^ giornata della Serie B, di cui ora vedremo da vicino i pronostici stilati dalla nostra redazione. Prima però di vedere quote e scommesse va ricordato che questo turno infrasettimanale è ben pieno, ed è stato iniziato dall’anticipo di ieri tra Ascoli e Parma. Vediamo allora che sono ben 10 gli incontri che avranno luogo oggi e su tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 20.30 e quindi si giocherà: Avellino-Frosinone, Bari-Novara, Carpi-Perugia, Cesena-Empoli, Cittadella-Palermo, Cremonese-Salernitana, Pro Vercelli-Pescara, Spezia-Brescia, Ternana-Foggia e Venezia-Entella. Andiamo quindi ora ad esaminare partita per partita i pronostici della nostra redazione.

PRONOSTICO AVELLINO FROSINONE

Pur non essendo due club in grande forma, al Partenio la meglio dovrebbe alfin aver la compagine dei canarini, che hanno pur fretta di tornare alla rincorsa dell’Empoli capolista,

PRONOSTICO BARI NOVARA

Al San Nicola il pronostico non può che arridere ai biancorossi, avanti per fattore campo, stato di forma e piazzamento in classifica. Il 3-0 subito dai piemontesi contro la Ternana pochi giorni fa non fa ben sperare in questo senso.

PRONOSTICO CARPI PERUGIA

Sfida complicata quella attesa al Cabassi: entrambe le formazioni non hanno brillato di recente, e se il fattore campo dice falconi (importante il loro andamento casalingo), la graduatoria spinge per i grifoni, capaci di prestazioni importante anche fuori dal Curi.

PRONOSTICO CESENA EMPOLI

Contro la capolista pare che i romagnoli abbiamo oggi ben poche chance: da non sottovalutare infatti che pur decimati in attacco gli azzurri hanno mantenuto un ottimo ruolino di marcia in questi ultimi turni della Serie B.

PRONOSTICO CITTADELLA PALERMO

Non è certo il miglior Palermo quello che approda oggi al Tombolato: i due pari e il KO rimediato negli ultimi turni di Serie B hanno penalizzato non poco i siciliani in classifica. Ancor peggiori i numeri dei granata, che pur essendo oggi padroni di casa, non sono certo i favoriti.

PRONOSTICO CREMONESE SALERNITANA

Nello scontro diretto in mezzo alla graduatoria, il favore del pronostico va ai grigiorissi padroni di casa, che vantano anche numeri migliori se consideriamo gli ultimi 5 match disputati da entrambi i club attesi in campo questa sera.

PRONOSTICO PRO VERCELLI PESCARA

Contro il fanalino di coda della classifica della Serie B il Pescara potrebbe anche trovare il risultato positivo che ormai manca da troppo tempo. La sfida comunque non appare decisa, anche per la stessa crisi di risultati che i delfini stanno vivendo.

PRONOSTICO SPEZIA BRESCIA

Forte del fattore campo, lo Spezia oggi pare favorito, ma la sfida contro Brescia si annuncia ben complicato e non privo di sorprese. I due pari però ottenuti contro Empoli e Frosinone danno fiducia ai liguri, in buon stato di forma.

PRONOSTICO TERNANA FOGGIA

La Ternana è reduce di due successi di fila e il Foggia potrebbe essere il suo prossimo trionfo. A contro fatti però i rossoneri non sono certo avversari semplici, e arrivano da due pesantissimi risultati, che rendono questo pronostico ben aperto.

PRONOSTICO VENEZIA ENTELLA

I veneti hanno bisogno di tornare a vincere e i liguri, fermi alla 19^ posizione della classifica della Serie B potrebbero essere ottime vittime. Da non dimenticare che la squadra di Inzaghi in casa raramente delude e oggi appare ben favorita.

