Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 36^ giornata. Turno infrasettimanale, l'Empoli ad un passo dalla promozione diretta

17 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 36^ giornata (Foto LaPresse)

E’ nuovamente tempo di giocare in Serie B 2017-2018: la 36^ giornata del campionato cadetto è stata aperta da Ascoli Parma e si gioca nuovamente in turno infrasettimanale, con le dieci partite restanti che dunque avranno luogo alle ore 20:30 di martedì 17 aprile. Possiamo subito esplorare il programma del turno: si giocano Avellino-Frosinone, Bari-Novara, Carpi-Perugia, Cesena-Empoli, Cittadella-Palermo, Cremonese-Salernitana, Pro Vercelli-Pescara, Spezia-Brescia, Ternana-Foggia e Venezia-Entella. Ci avviciniamo sempre più alla conclusione del torneo, e dunque impazzano le lotte per promozione diretta, qualificazione ai playoff e salvezza senza passare dai playout o anche solo corsa per arrivare agli spareggi per restare in categoria.

LA CORSA ALLA PROMOZIONE

L’Empoli ha più di un piede in Serie A: in ogni caso non potrà festeggiare oggi la promozione diretta ma, se dovesse vincere contemporaneamente alla sconfitta di una tra Palermo e Frosinone, avrebbe il match point già nel fine settimana. I rosanero e i ciociari dunque hanno un solo posto a disposizione, e devono anche guardarsi da tre potenziali avversarie: il Bari che oggi ospita il Novara e ha un turno sulla carta favorevole, ovviamente il Parma e poi il Perugia, che nonostante aver fatto un punto nelle ultime due partite rimane in zona. Gli umbri però rischiano a Carpi, e devono ancora chiudere i conti con la loro qualificazione ai playoff; ormai strada chiusa per il Venezia che può solo aspirare alla post season, lo stesso discorso va fatto per il Cittadella che pure per un certo periodo ha avuto a disposizione la possibilità di inserirsi nella lotta delle prime due.

LA LOTTA SALVEZZA

Davvero entusiasmante anche la corsa alla salvezza: nessuna squadra è spacciata, la Ternana ha ridotto a 4 punti il distacco dall’Entella e dunque ci crede, oggi affronta in casa un lanciato Foggia e sa di non poter sbagliare. La Pro Vercelli allo stesso modo ha il dovere di sfruttare il turno casalingo; rischia in questo senso il Pescara che, in caduta libera, può venire risucchiato in zona playout già oggi, se dovesse mancare la vittoria e dovesse assistere al colpo grosso del Cesena - o dello stesso Entella - che ospita la capolista Empoli. L’Ascoli è quella che ha fatto i passi principali negli ultimi tempi, e dunque ci crede sempre di più; tra le pericolanti dobbiamo annoverare anche il Novara e l’Avellino, Brescia e Cremonese forse non sono ancora del tutto al sicuro e dunque oggi, giocando sul terreno amico, hanno una bella occasione per provare a staccare leggermente la zona playout.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (36^ GIORNATA)

ore 20:30 Avellino-Frosinone

ore 20:30 Bari-Novara

ore 20:30 Carpi-Perugia

ore 20:30 Cesena-Empoli

ore 20:30 Cittadella-Palermo

ore 20:30 Cremonese-Salernitana

ore 20:30 Pro Vercelli-Pescara

ore 20:30 Spezia-Brescia

ore 20:30 Ternana-Foggia

ore 20:30 Venezia-Entella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 70

Palermo, Frosinone 59

Parma 57

Bari 55

Perugia 54

Venezia, Cittadella 51

Foggia, Carpi 49

Spezia 47

Salernitana 43

Cremonese, Brescia 42

Avellino 40

Novara, Pescara 39

Cesena 38

Entella 37

Ascoli 36

Ternana 33

Pro Vercelli 31

