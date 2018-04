Spezia Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 aprile 2018 Stefano Belli

Lo Spezia ospita il Brescia (foto LaPresse)

Spezia Brescia, diretta dal signor Baroni di Firenze, va in scena martedì 17 aprile alle ore 20.30 ed è una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. Pareggi di cuore per le due formazioni nell'ultimo turno di campionato. Lo Spezia ha infatti raggiunto su rigore nel recupero il pari sul difficile campo del Benito Stirpe, contro un Frosinone in lotta per la promozione diretta in Serie A. Pessina dagli undici metri ha regalato un punto molto prezioso ai liguri, che a quattro punti di distanza dall'ottavo posto possono ancora sperare nella partecipazione alla post season, pur mantenendo un passo più rapido rispetto a quello delle ultime partite.

Che pure per la squadra di Fabio Gallo hanno portato quattro risultati utili di fila, con tre pareggi e una vittoria che non sono stati però sufficienti per agganciare il treno dell'ottavo posto. Il Brescia ha raggiunto il Carpi in casa nel finale sempre nel segno di Andrea Caracciolo, nel bene e nel male. L'Airone ha prima sbagliato malamente un calcio di rigore scivolando al momento della battuta, quindi ha realizzato l'importantissimo gol del pari che ha permesso al Brescia di mantenersi a quattro punti di distanza dalla zona play out. Per mettere in ghiaccio la salvezza c'è ancora della strada da fare, ma otto punti ottenuti nelle ultime quattro partite di campionato sono un eccellente slancio per il finale di campionato dei lombardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Brescia si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 257 di Sky (Sky Calcio 7 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, andando a usufruire del servizio fornito da Sky Go che, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, non richiede costi aggiuntivi oltre a quelli regolarmente rientranti nell'abbonamento al satellite.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BRESCIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Picco di La Spezia: i padroni di casa liguri schiereranno Manfredini in porta, De Col in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Lopez in posizione di terzino sinistro, con Terzi e Giani difensori centrali. Bolzoni, lo spagnolo Juande e Pessina giocheranno nel terzetto di centrocampo, con l'algerino Ammari che si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Forte e da Marilungo. Risponderà il Brescia con Minelli tra i pali, Coppolaro schierato sull'out difensivo di destra e Longhi schierato sull'out difensivo di sinistra, mentre Gastaldello e Somma saranno i due centrali della retroguardia. Ndoj, Tonali e Bisoli saranno i tre titolari sulla mediana, nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto Andrea Caracciolo, Torregrossa e Furlan.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda la sfida tattica tra le due formazioni, i moduli scelti saranno il 4-3-1-2 per lo Spezia di Fabio Gallo e il 4-3-3 per il Brescia di Boscaglia. Nel match di andata di questo campionato, uno a uno allo stadio Rigamonti di Brescia con vantaggio delle Rondinelle di Andrea Caracciolo e gol del pari ligure siglato da Ammari. Nell'ultima sfida disputata a La Spezia, due a zero per i bianconeri che dopo aver sbagliato un rigore con Nené sono andati a segno con Piu e Deiola. Il Brescia non vince allo stadio Picco da undici anni, dall'uno a tre adel 5 maggio 2007, sempre nel campionato di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.10 da Bet365, l'eventuale pareggio quotato 3.20 da Bwin e il successo in trasferta offerto a una quota di 4.15 da Eurobet. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.50 e 1.50 da William Hill.

