Ternana Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gran momento di forma per le due squadre, reduci da vittorie spumeggianti

17 aprile 2018 Stefano Belli

Foggia, arriva la Ternana (foto LaPresse)

Ternana Foggia verrà diretta dal signor Illuzzi di Molfetta: martedì 17 aprile alle ore 20.30 questa partita sarà una delle sfide del turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentaseiesima giornata. L'ultima vittoria interna per tre a zero contro l'Ascoli ha messo in mostra un Foggia finalmente efficace anche in casa tanto quanto lo è stato in trasferta in questo campionato, e ora per i Satanelli la zona play off è lontana solamente due punti. Un risultato importante per una squadra che ha vissuto anche pesanti vicissitudini societarie in questa stagione, ma che dopo un periodo di assestamento nel campionato cadetto (dal quale mancava da diciannove anni), ha ritrovato la brillantezza e gli automatismi nel gioco che avevano caratterizzato la scorsa stagione, quella della promozione dalla Lega Pro.

Dall'altra parte, anche la Ternana è reduce da una vittoria per tre a zero in campionato. Risultato molto importante perché il tre a zero al Novara significa per la Ternana anche recuperare gran morale, considerando che l'affermazione arriva dopo il cinque a uno al Cittadella. Sei punti che hanno permesso finalmente ai rossoverdi di abbandonare l'ultimo posto in classifica nel campionato di Serie B che occupavano da tempo, e di ridurre a quattro punti la distanza dalla zona play out. La fame di punti spinge la Ternana a grandi imprese, la salvezza è ancora possibile ma il Foggia, soprattutto in trasferta, è in grado di colpire in qualsiasi momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Ternana Foggia si potrà seguire in diretta tv esclusivamente sul canale 260 di Sky (Sky Calcio 10 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, ovvero collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FOGGIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Libero Liberati di Terni: i padroni di casa umbri schiereranno Sala tra i pali, Defendi sull'out difensivo di destra e Favalli sull'out difensivo di sinistra, mentre Gasparetto e Signorini si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo spazio per Statella, Paolucci e Signori, mentre sul fronte offensivo Tremolada sarà il trequartista alle spalle di Montalto e Carretta, quest'ultimo grande protagonista nella trasferta di Novara con una doppietta realizzata. Risponderà il Foggia con Guarna tra i pali e una difesa a tre composta da Calabresi, Loiacono e Camporese. A centrocampo, si muoveranno per vie centrali Greco, Deli ed Agazzi, mentre Zambelli sarà l'esterno di fascia destra e il tedesco Kragl si muoverà come laterale mancino. In attacco, confermato il tandem formato da Nicastro e da Mazzeo.

TATTICA E PRECEDENTI

Il faccia e faccia tattico tra le due squadre vedrà confermati i moduli recentemente utilizzati dai due allenatori, 4-3-1-2 per la Ternana di Gigi De Canio, 3-5-2 per il Foggia di Giovanni Stroppa. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Zaccheria di Foggia, uno a uno il risultato finale con i rossoneri con Beretta che hanno pareggiato l'iniziale gol del vantaggio umbro messo a segno da Tremolada. Uno a uno anche nell'ultimo precedente a Terni, disputato quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Lega Pro: rossoverdi in vantaggio con Litteri su rigore e poi raggiunti da un gol di Defrel, poi passato a Sassuolo e Roma in Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 3.10 da Bet365, l'eventuale pareggio quotato 3.20 da William Hill e il successo in trasferta offerto a una quota di 2.50 da Eurobet. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 1.72 e 2.00 da Betclic.

