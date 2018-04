Torino Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Inter Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata (oggi martedì 17 aprile)

17 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Inter Primavera (LaPresse)

Torino Inter Primavera, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta della sezione Aia di Sala Consilina, è uno dei piatti forti della 25^ giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile italiano. L’appuntamento sarà per oggi pomeriggio, martedì 17 aprile 2018, alle ore 14.30: il posticipo è stato dettato dall’impegno di venerdì sera dei granata, che nel prestigioso scenario di San Siro hanno vinto la Coppa Italia Primavera vincendo entrambe le partite della finale contro il Milan. Torino dunque che oggi pomeriggio vorrà festeggiare il successo contro l’altra metà di Milano, ma l’Inter è la squadra che ha vinto il Torneo di Viareggio ed è capolista pure in campionato al pari dell’Atalanta, ora salita a + 3 avendo già giocato e vinto la propria partita. L’obiettivo dell’Inter sarà naturalmente quello di riformare la coppia tutta nerazzurra al comando della classifica, anche se la trasferta in casa del Torino non sarà affatto facile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Torino e Inter Primavera, valida per la 25^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Torino Inter Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Parlando delle probabili formazioni di Torino Inter, bisognerà vedere innanzitutto se i granata faranno dei cambi rispetto alla finale della Coppa Italia, giocata giusto tre giorni fa. D’altro canto però confermare in blocco la squadra potrebbe essere il modo migliore per celebrare gli “eroi” di San Siro. Possiamo dunque ipotizzare un 4-3-1-2 con Coppola fra i pali; Gilli terzino destro, Ferigra e Capone difensori centrali, Fiordaliso a sinistra; poi il terzetto di centrocampo con Borello, D’Alena e Adopo; Kone trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Butic e Rauti. Quanto all’Inter, la rosa ampia è sicuramente uno dei punti forti della squadra di Stefano Vecchi, tuttavia possiamo immaginare Pissardo in porta, protetto dalla coppia centrale formata da Lombardoni e Nolan, con Zappa terzino destro e Sala a sinistra; a centrocampo potrebbe esserci il terzetto con Brignoli, Pompetti e Danso, mentre in attacco si può puntare su Zaniolo trequartista alle spalle della coppia composta da Odgaard e Colidio.

