Venezia Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 aprile 2018

Venezia Entella, che sarà diretta dal signor Piscopo di Imperia, si gioca martedì 17 aprile alle ore 20.30 ed è valida per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua 36^ giornata. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento reduci da un pareggio uno a uno. Il Venezia si è fatto raggiungere in extremis nella trasferta di Perugia, mentre l'Entella ha raccolto un punto in casa contro l'Avellino. Per i lagunari solo due punti ottenuti nelle ultime quattro sfide di campionato, la squadra di Inzaghi mantiene il suo posto nella zona play off ma Foggia e Carpi inseguono a due soli punti di distanza, e dunque l'obiettivo è tutt'altro che acquisito. Anzi, potrebbe essere a rischio se il Venezia non ritroverà la giusta continuità di rendimento.

L'Entella invece, pur trovandosi a due sole lunghezze di distanza dalla salvezza diretta, è quartultima e in questo momento si giocherebbe da una posizione di svantaggio i play out. Stesso identico rendimento del Venezia per la squadra di Aglietti nelle ultime quattro partite di campionato, due pareggi e due sconfitte che hanno portato la squadra a mancare anche buone occasioni per ipotecare una salvezza inseguita per tutta la stagione. Sarà probabilmente una partita tattica tra due squadre abituate a segnare non molto, certo il Venezia proverà a tornare a sfruttare il fattore campo: prima dello scivolone a sorpresa contro il Brescia, i veneti erano reduci da sei vittorie di fila in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TC: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Venezia Entella si potrà seguire in diretta tv sul canale 259 di Sky (Sky Calcio 9) con diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove sarà possibile attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ENTELLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Penzo di Venezia: i padroni di casa lagunari schiereranno Audero in porta e lo sloveno Andelkovic, Domizzi e Modolo titolari nella difesa a tre. Il francese Frey sarà l'esterno di fascia destra e Garofalo sarà invece il laterale mancino, con l'altro sloveno Stulac che si muoverà per vie centrali a centrocampo, affiancato da Falzerano e dal romeno Suciu. In attacco, ci sarà Litteri a far coppia con Marsura. Risponderà l'Entella con Iacobucci tra i pali e una difesa a tre composta da Pellizzer, Ceccarelli (in gol nell'ultimo match interno dei liguri contro l'Avellino) e Cremonesi. A centrocampo spazio ad Acampora, Aramu e Crimi per vie centrali, mentre Belli coprirà la corsia laterale di destra e l'albanese Aliji si muoverà sulla corsia laterale di sinistra, con il suo connazionale Llullaku che farà coppia sul fronte offensivo con La Mantia.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, schierate in campo con il 3-5-2 sia per quanto riguarda il Venezia allenato da Pippo Inzaghi, sia per quanto concerne l'Entella guidata in panchina da Alfredo Aglietti. Zero a zero nel match d'andata di questo campionato disputato a Chiavari, mentre le due squadre si ritrovano di fronte sul campo de Venezia tre anni dopo il precedente in Lega Pro del 17 gennaio 2014. Fu l'Entella ad avere la meglio con un secco due a zero, realizzando un gol per tempo con Marchi e Moreo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.73 da William Hill, l'eventuale pareggio quotato 3.45 da Snai e il successo in trasferta offerto a una quota di 5.75 da Bet365. Quote per over 2.5 e under 2.5 fissate rispettivamente a 2.10 e 1.65 da Betclic.

