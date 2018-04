Atp Montecarlo 2018/ Diretta Cecchinato Raonic streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario delle partite che si giocano mercoledì 18 aprile nel torneo di tennis del Principato. In campo Cecchinato, Nadal e Djokovic

18 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Montecarlo 2018: giocano Nadal e Djokovic (Foto LaPresse)

Siamo arrivati ai match di terzo turno al torneo Atp Montecarlo 2018: finalmente iniziamo a entrare nel vivo di questo Master 1000 sulla terra rossa del Principato, è arrivato anche il momento del campione in carica Rafa Nadal ma nei match di oggi rivedremo Novak Djokovic che, dopo aver dominato nel primo turno ponendo fine alla striscia di tre sconfitte con le quali entrava nel torneo, se la vede con l’insidiosissimo Borna Coric che potrebbe centrare un altro grande risultato. Poi le speranze italiane con Marco Cecchinato e Andreas Seppi, che arrivano dalle qualificazioni e proveranno a regalarsi gli ottavi; e altre sfide entusiasmanti, come sempre l’inizio della giornata è previsto per le ore 11:00 e si proseguirà fino al tardo pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento in diretta tv con il torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo le grandi sfide di tennis su Sky Sport 2, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL RITORNO DI NADAL

La grande attesa del giorno è tutta per il ritorno di Rafa Nadal: campione in carica e dieci volte vincitore a Montecarlo, il signore della terra rossa si rivede in campo per sfidare Aljaz Bedene nel secondo turno, che per lui è ovviamente l’esordio nel torneo. Il maiorchino, grazie alle curiose formule che regolano la costruzione del ranking, si è ritrovato numero 1 senza giocare: dopo gli Australian Open, dove ha raggiunto i quarti, ha preso tempo per ritrovare la migliore condizione e ha dunque saltato i due Master 1000 del Nord America. A differenza di Roger Federer, Rafa ha nella stagione sulla terra rossa il punto focale: è qui che ha costruito il suo dominio in carriera ed è qui che sa di avere le maggiori opportunità di continuare a vincere, lanciandosi anche verso altri appuntamenti (sicuramente Wimbledon e la difesa del titolo agli Us Open). Ha ben poco da dimostrare, ma a differenza di altri contesti le sconfitte su questa superficie pesano di più; contro Bedene, numero 58 al mondo, l’unico precedente è avvenuto curiosamente a Montecarlo due anni fa. Era il secondo turno, dunque anche allora Nadal aveva esordito contro lo sloveno e lo aveva battuto con il risultato di 6-3 6-3.

DJOKOVIC E GLI ITALIANI

Andreas Seppi è stato ottimo nel primo turno contro un Kyle Edmund che lo aveva sempre battuto in precedenza, e vuole gli ottavi: si alza l’asticella perchè Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 8, è uno dei giocatori peggiori da affrontare sulla terra rossa e potenzialmente è un giocatore che potrebbe aspirare almeno alla semifinale. Difficile anche il compito per Marco Cecchinato; tuttavia il palermitano ha impressionato per maturità nella sfida a Damir Dzumhur, e Milos Raonic per quanto gli sia superiore in termini assoluti ha in questa superficie una sorta di tallone d’Achille. Possiamo insomma attenderci sorprese; difficile da pronosticare invece il match tra Novak Djiokovic e Borna Coric. Il serbo ha vinto due volte a Montecarlo e non ha sicuramente bisogno di presentazioni, ma anche lui (lo si è visto ampiamente) può andare incontro a sconfitte sonanti se è lontano dal 100% della condizione. Coric non lo scopriamo certo adesso, ma è all’inizio del 2018 che ha fatto faville: semifinali a Indian Wells e quarti a Miami il suo biglietto di ingresso nella stagione. Già vincitore degli Us Open juniores (2013), Coric sembra decisamente più adatto a superfici dure e dunque non è tra i grandi favoriti di Montecarlo; tuttavia, contro un Djokovic lontano parente di quello dominante degli ultimi anni potrebbe anche arrivare il colpo grosso.

