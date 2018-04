Benevento Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Benevento Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Fame d'Europa per l'Atalanta, ma il Benevento non si arrende

18 aprile 2018 Fabio Belli

Atalanta, trasferta a Benevento (foto LaPresse)

Benevento-Atalanta, partita diretta dal signor Ghersini di Genova, è in programma mercoledì 18 aprile alle ore 18.00 e sarà l'anticipo che aprirà il mercoledì del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il Benevento anche nella trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha dimostrato di voler onorare fino in fondo il campionato, anche se la salvezza sembra ormai una chimera con ben quattordici punti di distacco dal terzultimo posto. Considerando solo le ultime quindici partite disputate, il Benevento sarebbe quintultimo, segno di come i sanniti abbiano pagato l'inesperienza e la spaventosa serie di sconfitte a inizio campionato.

L'Atalanta affronterà comunque un avversario che ha trovato concentrazione ed elementi interessanti da mettere in mostra: bloccando sabato scorso l'Inter sul pari senza reti, la formazione di Gasperini ha dimostrato di credere ancora nel settimo posto e nella possibilità di qualificarsi anche l'anno prossimo per un'Europa League che ha rappresentato quest'anno un'avventura meravigliosa nel cammino nerazzurro. La formazione bergamasca non vince però da tre partite, e la sua rincorsa europea è stata frenata dall'inaspettato ko nello scontro diretto interno contro la Sampdoria, che è costato il sorpasso da parte della lanciatissima Fiorentina degli ultimi tempi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Benevento Atalanta si potrà seguire in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sui canale 206 e 252 di Sky (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD). Diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sempre per gli abbonati Sky collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ATALANTA

Presso lo stadio Vigorito di Benevento, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa sanniti schiereranno Puggioni tra i pali, il francese Sagna a destra e Letizia a sinistra, mentre l'albanese Djimsiti e il romeno Tosca formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, al fianco del brasiliano Sandro si muoveranno il serbo Djuricic e Danilo Cataldi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l'altro brasiliano Guilherme, Iemmello e il maliano Diabaté, protagonista assoluto delle ultime partite del Benevento con tre triplette consecutive realizzate contro Verona, Juventus e Sassuolo. Risponderà l'Atalanta con l'albanese Berisha a difesa della porta e Caldara, Masiello e il brasiliano Toloi titolari nella difesa a tre. A centrocampo, lo svizzero Freuler e l'olandese De Roon giocheranno come centrali, mentre l'altro olandese Hateboer sarà l'esterno di fascia destra e il tedesco Gosens l'esterno di fascia sinistra. In avanti, l'argentino Papu Gomez e Cristante supporteranno Petagna come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 di De Zerbi nel Benevento e il 3-4-2-1 di Gasperini nell'Atalanta. Unico incrocio ufficiale tra le due formazioni nella storia dei vari campionato, il match d'andata di questa stagione dello scorso 27 novembre, con l'Atalanta vincente di misura in casa allo stadio Atleti Azzurri d'Italia grazie ad una rete messa a segno da Cristante a un quarto d'ora dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano l'Atalanta favorita in maniera netta, con vittoria esterna orobica quotata 1.62 da Bwin, mentre William Hill propone a una quota di 4.20 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 5.75 il successo in casa dei sanniti. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet propone rispettivamente a 1.64 e 2.25 le quote per over 2.5 e under 2.5.

© Riproduzione Riservata.