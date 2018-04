Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile in testa, Icardi e Dybala inseguono (33^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: è sempre Ciro Immobile il capocannoniere del massimo campionato italiano. Alla vigilia della 33^ giornata, Dybala e Icardi inseguono da vicino.

18 aprile 2018 Michela Colombo

Classifica Marcatori (LaPresse)

Dopo un turno domenicale affatto affascinate in termini di gol, ecco che il campionato di Serie A torna protagonista eccezionalmente questo mercoledì 18 aprile per disputare la 33^ giornata, in un turno infrasettimanale ben intenso. Sia come risultati che pure in ottica classifica marcatori l’attesa per questa giornata di campionato è ben alto: nel turno precedente sono state infatti ben 5 le partite che si sono chiuse con un pareggio a reti intatte. Ci attendiamo quindi più emozioni e più gol: il massimo campionato italiano è ormai gli sgoccioli e si avvicina il momento in cui verrà consegnata l’ambita Scarpa d’Oro: chi la vincerà? Alla vigilia della 33^ giornata di Serie A il primo nome in lizza rimane sempre quello di Ciro Immobile, attuale caocannoniere del campionato. Per il bomber della Lazio infatti la classifica ci racconta di ben 27 gol firmati finora e soprattuto ancora tanta fame: la sfida tra i biancocelesti e la Fiorentina potrebbe certo essere una bella occasione per l’attaccante per scappare in alto. Alle spalle di Immobile infatti la concorrenza è molto alta e ancora una volta vedere protagonisti Icardi e Dybala.

LA CONCORRENZA A IMMOBILE

Sono ovviamente tanti coloro che aspirano al ruolo di capocannoniere della Serie A ora occupato da Immobile: la concorrenza quindi nella classifica dei marcatori è ben forte. Notiamo quindi che alle spalle del bomber della Lazio resiste ancora Mauro Icardi, che per l’Inter quest’anno ha già firmato 24 punti: terzo gradino del podio per Paulo Dybala, che invece per la Juventus di reti ne ha messe a segno ben 21. Sono quindi ancora loro i primi avversari di immobile per il titolo, anche alla vigilia della 33^ giornata di Serie A. Proseguendo nella classifica dei marcatori troviamo poi Fabio Quagliarella, quarto con 18 gol e Dries Mertens che per il Napoli ha invece messo a bilancio 17 reti: al sesto piazzamento della classifica vediamo poi Gonzalo Higuain, fermo a quota 15 reti, con il giallorosso Edin Dzeko fermo a quota 14 reti. Per chiudere la top ten vediamo poi Iago Falque che per il Torino ha segnato finora 11 gol: fermi a quota 10 gol invece tre i nomi ovvero Ilicic (Atalanta), Simeone (Fiorentina) e Zapata (Sampdoria).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 27

2 Icardi (Inter ) 24

3 Dybala (Juventus) 21

4 Qugliarella (Sampdoria) 18

5 Mertens (Napoli) 17

6 Higuain (Juventus) 14

7 Dzeko (Roma) 14

8 Falque (Torino) 11

9 Ilicic (Atalanta), Simeone (Fiorentina), Zapata (Sampdoria) 10

© Riproduzione Riservata.