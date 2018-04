Crotone Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Crotone Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri sempre vincenti senza mai subire gol coi calabresi

18 aprile 2018 Stefano Belli

Allegri vuole punti Scudetto a Crotone (foto LaPresse)

Crotone Juventus è una partita che, diretta dal signor Fabbri di Ravenna, si gioca mercoledì 17 aprile alle ore 20.45 nel programma della 33^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Le due squadre arrivano in un momento di forma diametralmente opposto, soprattutto dal punto di vista psicologico. L'ultimo ko in casa del Genoa è stato pesante da digerire per un Crotone che fatica a risollevarsi dal terzultimo posto, nonostante le distanze nella zona retrocessione siano ancora abbastanza strette. Per i rossoblu però il calendario presenta sfide molto complicate, proprio a partire da questo match interno contro la Juventus che potrebbe essere davvero quello della svolta in chiave Scudetto per i bianconeri. Che volano verso lo storico obiettivo dei sette Scudetti di fila, mai raggiunto da nessuna formazione nella storia del calcio italiano, con sei punti di vantaggio a sei giornate dalla fine sul Napoli.

CROTONE JUVENTUS, DIRETTA LIVE

Certo, domenica prossima all'Allianz Stadium ci sarà lo scontro diretto, ma sicuramente i partenopei speravano di arrivarci più a ridosso rispetto ai bianconeri che, a dispetto della delusione europea patita nei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, hanno dimostrato di essere ancora i 'cannibali' del calcio italiano, con la vittoria contro la Sampdoria che ha dimostrato come ora la squadra, senza altri impegni se non la finale di Coppa Italia contro il Milan a maggio, possa gestire al meglio la corsa verso un titolo che farebbe entrale i bianconeri nella leggenda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Crotone Juventus si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Sport HD per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sui canali 201 e 251 di Sky (rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro è disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it (applicazione Premium Play) e skygo.sky.it (applicazione Sky Go), in entrambi i casi senza costi aggiuntivi richiesti.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVENTUS

Presso lo stadio Ezio Scida di Crotone si confronteranno le seguenti probabili formazioni. I padroni di casa calabresi scenderanno in campo con Cordaz tra i pali, Faraoni impiegato in posizione di terzino destro e Martella impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Ceccherini e Sampirisi saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio al romeno Stoian, a Mandragora e a Barberis, mentre nel tridente offensivo al fianco del nigeriano Simy si muoveranno Trotta e Federico Ricci. Risponderà la Juventus con il polacco Szczesny tra i pali, lo svizzero Lichtsteiner sull'out difensivo di destra e il brasiliano Alex Sandro sull'out difensivo di sinistra, con Rugani e il marocchino Benatia impiegati come difensori centrali. A centrocampo, il bosniaco Pjanic vedrà ruotare al suo fianco il francese Matuidi e il tedesco Khedira, mentre nel tridente offensivo si muoveranno l'argentino Dybala, il suo connazionale Gonzalo Higuain e il brasiliano Douglas Costa.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni in campo, 4-3-3 da una parte e dall'altra anche se lo schieramento del Crotone di Walter Zenga avrà caratteristiche e priorità tattiche ovviamente differenti rispetto alla Juventus di Massimiliano Allegri. Che nel match d'andata di questo campionato ha regolato il Crotone con un netto tre a zero, gol di Mandzukic, De Sciglio e Benatia tutti realizzati nel corso della seconda frazione di gioco. Juventus vincente anche nell'ultimo precedente disputato allo stadio Ezio Scida, due a zero l'8 febbraio 2017 con gol di Mandzukic e Higuain, anche in questo caso nella ripresa. Statistica da tenere in considerazione, la Juventus ha sempre battuto il Crotone, per giunta senza mai subire gol, nei precedenti ufficiali disputati sia nel campionato di Serie A, sia in quello cadetto nella stagione 2006/07.

QUOTE E PRONOSTICO

I favori del pronostico pendono nettamente dalla parte della Juventus, con i bookmaker che propongono la quota per la vittoria bianconera a 1.33 su Bwin. Il successo casalingo dei calabresi moltiplica la posta scommessa per 11.00 secondo William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale pareggio allo stadio Ezio Scida. Per le quote sui gol realizzati nel corso del match, Unibet fissa l'over 2.5 a 1.95 e l'under 2.5 a 1.85.

