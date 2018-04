E’ morto il pilota Alan Kempster/ Video, non aveva un braccio e una gamba: è scomparso a 56 anni

18 aprile 2018 Redazione

Alan Kempster, il pilota dell'impossibile, morto a 56 anni - Youtube

E’ morto Alan Kempster, da molti conosciuto come il pilota dell’impossibile. La sua particolarità, infatti, è stata quella di aver dato vita proprio all’impossibile, visto che guidava senza un braccio e senza una gamba. Nel 1990, all’età di 28 anni, ebbe un terribile incidente stradale, un frontale contro un camion guidato da un autista ubriaco. Nonostante la doppia amputazione, Alan, nato a Yarrawonga, in Australia, riuscì a trovare la forza per rialzarsi e tornare in sella, grazie anche ad una moto modificata proprio per permettere di essere guidata con due arti in meno. Lui voleva guidarla senza protesi aggiuntive, e lo spettacolo che regalava in pista è stato immortalato da svariate foto e video.

“VOGLIO CHE MI VEDANO E DICANO: SE RIESCE A FARLO LUI…”

«Dopo l’incidente pensavo che non avrei mai più camminato, figuriamoci fare sport - ricordava Alan, come scrive InSella.it - ho intrapreso lo sci nautico e ho rappresentato l’Australia ai mondiali e ho vinto tre titoli. Ma c’era una cosa che mancava nella mia vita, ed era la moto. Ho deciso di comprarla, di adattarla e di tornare a gareggiare…». Obiettivo di Alan dopo l’incidente, quello di dare il buon esempio alle persone che come lui avevano subito una menomazione, e che spesso non riuscivano a trovare la giusta forza d’animo per tornare in pista: «Voglio che mi vedano e che dicano: se riesce a farlo lui, posso farlo anche io». Nel 2014 aveva corso anche al Mugello per la gara internazionale organizzata dall’associazione Onlus Di.Di. Diversamente Disabili, e in quell’occasione riprese tutto la giornalista Fiammetta La Guidara, che realizzò un documentario per raccontare appunto la storia di tre piloti diversamente abili, riusciti a tornare in sella contro ogni pronostico. Clicca qui per il video

