Finale Scudetto Serie A1 volley/ Novara e Conegliano di nuovo in lotta: il punto di Martina Guiggi (esclusiva)

Finale Scudetto Serie A1 volley femminile: intervista esclusiva a Martina Guiggi per la sfida tra Novara e Conegliano che metterà un palio il titolo italiano.

18 aprile 2018 INT. Martina Guiggi

Pronostico Novara-Conegliano, finale scudetto (LaPresse)

Si accenderà stasera alle ore 20.30 al Pala Igor la gara 1 delle finale dei play off scudetto che vedrà di nuovo in campo Novara e Conegliano. E’ infatti la terza volta in stagione che i due club si contendono un titolo: dopo la Supercoppa Italia e la Coppa Italia (andate entrambe alle azzurre) ecco che ora la posta in palio è nientemeno lo scudetto della Serie A1 del volley femminile italiano. Il pronostico è ovviamente apertissimo viste le emozioni che queste due squadre ci hanno regalato in stagione: per le piemontesi si tratta oggi di difendere il titolo, mentre le pantere sono davvero le uniche avversarie in grado di mettere in difficoltà la compagine di Massimo Barbolini. Per presentare la finale tra Novara e Conegliano abbiamo sentito l'ex giocatrice Martina Guiggi: eccola in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questa finale Novara-Conegliano? Sarà una fiale equilibrata tra le formazioni che alla vigilia di questa stagione erano maggiormente accreditare per arrivare in finale.

Dove si deciderà questo scudetto? Novara dovrebbe sfruttare il suo gioco molto fisico, mentre Conegliano dovrà puntare sulla velocità del suo gioco.

Quali sono i punti forti e i punti deboli delle due formazioni? Toccherà agli allenatori delle due squadre durante lo svolgimento della serie scudetto saper leggere i vari incontri. Sfruttare a loro favore le incertezze i momenti difficili delle loro avversarie.

Quale giocatrice potrebbe essere determinante? Novara e Conegliano sono due formazioni molto forti. Credo che prima del valore di una singola giocatrice venga il gruppo, il valore delle due squadre nel loro insieme.

Novara ha giù battuto Conegliano in Supercoppa e in Coppa Italia: potrebbe essere un vantaggio psicologico? In una partita secca può succedere di tutto, diversamente in una serie scudetto le cose possono cambiare del tutto.

Quanto conterà l'esperienza della Piccinini e della De Gennaro? Molto perchè sia Francesca che Monica con la loro esperienza, con la loro tranquillità potrebbero dare i consigli giusti, aiutare le loro compagne in questa finale scudetto.

Pensa che si arriverà alla quinta partita? Quanto conterà il fattore campo? Vedremo poi sul campo cosa accadrà veramente!

Prevede delle partite interessanti? Credo proprio che assisteremo a una grande pallavolo, a delle partite spettacolari, emozionanti e combattute.

Cosa pensa del comportamento di Busto Arsizio e Scandicci, eliminate in semifinale? Busto Arsizio è andata anche al di là delle previsioni della vigilia: ha in ogni caso disputato una grande stagione. Scandicci ha fatto molto bene anche lei, non può avere rimpianti. Sta costruendo la squadra che possa vincere lo scudetto. Un obiettivo sicuramente non impossibile in futuro.

Chi vincerà lo scudetto? No, non lo so, non me la sento di fare un pronostico. E' difficile poter dire chi vincerà tra Novara e Conegliano.

(Franco Vittadini)

