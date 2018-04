Fiorentina Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Fiorentina Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A

18 aprile 2018

Lazio, De Vrij all'assalto della Fiorentina (foto LaPresse)

Fiorentina-Lazio, partita che sarà diretta dal signor Damato di Barletta, si gioca mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 ed è una delle sfide del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Sfida tra due squadre che stanno portando avanti le loro ambizioni europee: la Lazio dopo l'eliminazione shock dall'Europa League, con tre gol di vantaggio sciupati in pochi minuti, ha fornito una risposta importante sul piano del carattere, fermando sullo zero a zero nel derby una Roma che arrivava sulle ali dell'entusiasmo, al contrario, per la qualificazione alle semifinali di Champions League. Il che significa che la squadra di Inzaghi, pur con lo scontro diretto sfavorevole rispetto ai cugini, è rimasta agganciata al terzo posto, con un punto di vantaggio sull'Inter attualmente quinta.

Per la Fiorentina è invece l'Europa League l'obiettivo: l'ultimo pareggio interno contro la Spal ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive che hanno riportato in quota europea la formazione viola. Il settimo posto sarebbe sufficiente per la Fiorentina per raggiungere i preliminari di Europa League: attualmente i viola hanno due punti di vantaggio sull'Atalanta, tre sulla Sampdoria e cinque sul Torino, mentre sono distanti due lunghezze dal Milan sesto (piazzamento che consentirebbe di accedere direttamente alla fase a gironi, a meno che i rossoneri non vincano la Coppa Italia): le motivazioni del match saranno dunque alte per entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Fiorentina Lazio si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Calcio 3 per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 254 di Sky (rispettivamente Sky Calcio 4 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina schiererà Sportiello tra i pali e una difesa a tre composta dal serbo Milenkovic, dall'argentino Pezzella e dal brasiliano Vitor Hugo. A centrocampo duo francese composto da Veretout e da Dabo per vie centrali al fianco di Benassi, mentre Federico Chiesa sarà l'esterno di fascia destra e Biraghi l'esterno di fascia sinistra. In attacco, Saponara sarà confermato avanzato come trequartista, alle spalle dell'unica punta di ruolo, l'altro argentino Giovanni Simeone. Risponderà la Lazio con l'albanese Strakosha a difesa della porta e una difesa a tre composta dall'olandese De Vrij, dal brasiliano Luiz Felipe e dall'uruguaiano Caceres. A centrocampo, l'altro brasiliano Lucas Leiva, Parolo e il serbo Milinkovic-Savic formeranno la cerniera di centrocampo, con il belga Lukaku che sarà l'esterno laterale mancino e il montenegrino Marusic che presidierà la fascia destra. In attacco, lo spagnolo Luis Alberto sarà di supporto all'attuale capocannoniere del campionato di Serie A, Ciro Immobile.

TATTICA E PRECEDENTI

Entrambi gli allenatori opteranno tatticamente per la difesa a tre, e sarà di fatto un 3-5-1-1 sia per la Fiorentina di Stefano Pioli, sia per la Lazio di Simone Inzaghi. Uno a uno nel match d'andata allo Stadio Olimpico che ha lasciato un grande strascico polemico: Lazio in vantaggio con De Vrij ma raggiunta in pieno recupero da un rigore trasformato da Babacar, molto contestato dai biancocelesti. La Fiorentina ha vinto l'anno scorso l'ultimo precedente interno con la Lazio, il 13 maggio 2017 vantaggio capitolino di Keita, poi gol di Babacar, Kalinic e autogol di Lombardi e gol del tre a due finale di Murgia. Ultima vittoria laziale al 'Franchi' datata 9 gennaio 2016, tre a uno con reti di Keita, Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, la Fiorentina accorciò momentaneamente con Roncaglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match mettono in evidenza un grande equilibrio tra le due formazioni. Lazio leggermente favorita, quota 2.55 per la vittoria esterna della squadra di Simone Inzaghi offerta da Unibet, mentre Bwin propone a 2.80 l'affermazione interna dei viola e Bet365 offre a 3.50 l'eventuale pareggio. Per Betclic, over 2.5 quotato 1.80 e under 2.5 quotato 2.00 per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nella partita.

