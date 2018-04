Freccia Vallone 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario e vincitore (ciclismo, oggi 18 aprile)

Diretta Freccia Vallone 2018 streaming video e tv: orario e percorso della classica belga di ciclismo con arrivo sul Muro di Huy (oggi mercoledì 18 aprile)

18 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Freccia Vallone (LaPresse)

Oggi si disputa la Freccia Vallone 2018, edizione numero 82 della classica belga di ciclismo. Siamo dunque al secondo atto del cosiddetto 'Trittico delle Ardenne' che prosegue oggi con la Freccia Vallone dopo l'Amstel Gold Race di domenica, prima di culminare con la Liegi-Bastogne-Liegi, ultimo Monumento primaverile fra le classiche più ambite. Pensiamo però a quello che ci attende oggi, in particolare al grande spettacolo che ogni anno ci regala l'arrivo sul Muro di Huy, che naturalmente è il simbolo della corsa belga, caratterizzata appunto da questo difficilissimo arrivo in salita. I corridori dovranno affrontare 198,5 km, che fanno della Freccia Vallone la più breve delle grandi classiche di primavera: percorso dunque non lunghissimo, ma ugualmente assai impegnativo. Il protagonista più atteso sarà per l’ennesima volta Alejandro Valverde, vincitore delle ultime quattro edizioni consecutive: sarà di nuovo festa per lo spagnolo della Movistar?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FRECCIA VALLONE 2018

Per seguire la Freccia Vallone 2018 ci sarà una diretta tv che avrà inizio alle ore 13.45 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Silvio Martinello. Diretta disponibile a partire dalle ore 14.30 anche su Eurosport, il canale visibile sia agli abbonati Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Freccia Vallone in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure - per gli abbonati - tramite i servizi offerti da Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Flèche Wallonne e il profilo Twitter ufficiale @flechewallonne.

FRECCIA VALLONE 2018: IL PERCORSO

Quest’anno la partenza è collocata a Seraing alle ore 11.25, l’arrivo naturalmente in cima al Muro di Huy. Siamo in Vallonia, come dice il nome della corsa, cioè la regione francofona del Belgio. Sul percorso saranno da affrontare undici salite principali, compresi i tre passaggi sul Muro e senza sottovalutare numerosi altri saliscendi di una regione in cui di pianura in effetti ce n’è poca. Tornando ai passaggi sul Muro di Huy, il primo sarà al km 140,5, il secondo al km 169,5 (cioè ai -29 dall'arrivo, quando si entrerà davvero nel vivo) e il terzo naturalmente per raggiungere il traguardo. Si tratta di una salita di 1,3 km con pendenza media al 9,6%: numero già molto interessante, ma che non rende l'idea di una salita sempre più dura man mano che ci si avvicina al traguardo, con punte di pendenza massima addirittura fino al 26%, salvo che negli ultimi 100 metri, quando spiana e chi avrà più forze potrebbe rilanciare per l'ultimo e decisivo guizzo. A partire da tre anni fa però è stata introdotta a soli 5,5 km dall'arrivo la Côte de Cherave, ascesa di 1,3 km con pendenza media dell'8,1% che potrebbe essere un trampolino di lancio per chi vorrà attaccare prima dell'ultimo passaggio sul Muro, per vivacizzare ulteriormente il finale evitando che sia solo un avvicinamento alla salita decisiva; in ogni caso, un’altra salita decisamente impegnativa a pochissima distanza dell’arrivo si farà comunque sentire nelle gambe dei corridori.

© Riproduzione Riservata.