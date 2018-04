Galliani/ “Roma-Liverpool? Tifo per i giallorossi, la finale del Milan di Istanbul non la dimentico”

Galliani: “Roma-Liverpool? Tifo per i giallorossi, la finale del Milan di Instabul non la dimentico”. Le parole dell’ex amministratore delegato rossonero in merito alla gara di Champions

Adriano Galliani, ex ad del Milan

Torna a parlare di calcio l’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani. Dal 4 marzo scorso, il braccio destro di Silvio Berlusconi ha iniziato la nuova vita da senatore dopo essere stato eletto con Forza Italia, e quest’oggi è stato intercettato dai cronisti dopo il voto per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale: «Ieri sera ero a cena con Gandini (l'a.d. della Roma, ndr) – rivela lo storico dirigente rossonero, come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport - il 2 maggio sarò all'Olimpico a vedere la partita con il Liverpool». Galliani si godrà quindi la semifinale di ritorno di Champions League della Roma, e il suo tifo non si discute: «Dopo 31 anni e mezzo di Milan io resto rossonero e in campionato siamo rivali, ma nelle competizioni internazionali siamo alleati, perché chi porta punti, li porta a tutti: è questo che ci consente di avere 4 squadre italiane in Champions».

“IL LIVERPOOL NON MI E’ MOLTO SIMPATICO…”

Che poi, vedendola bene, lo spirito patriottico non è solo l’unica motivazione per tifare Roma nella doppia semifinale di Champions, e Galliani non lo nasconde: «Col Liverpool si può immaginare la mia simpatia dopo quella partita... Non c'ho dormito per 3 mesi, non era mai successo nella storia della Coppa di perdere una finale dopo un 3-0. Quindi, forza Roma». Ovviamente l’ex numero due di via Aldo Rossi si riferisce alla maledetta finale di Coppa del 2005, quando il Milan riuscì a portarsi sul tre a zero dopo appena 45 minuti giocati in maniera perfetta, per poi farsi recuperare nel secondo tempo in appena 6 minuti. Quella gara sembrava stregata per il Diavolo, che non riuscì a segnare la rete del quattro a tre nonostante i ripetuti tentativi. Alla fine si andò ai calci di rigore, dove trionfarono i Reds.

