Kakà/ “Al Milan mi amavano ma al Real volevano che me ne andassi, con Mourinho rapporto difficile”

Kakà: “Al Milan mi amavano ma al Real volevano che me ne andassi, con Mourinho rapporto difficile”. Le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro ai media brasiliani

Ricardo Kakà ai tempi del ritorno al Milan

Pallone d’Oro nel 2007, poi nel 2009 il trasferimento dal Milan al Real Madrid e l’inizio del declino. La carriera di Kakà fu segnata proprio dal passaggio di casacca, dal rossonero al blancos, un cambio di maglia a cui l’ex numero 22 non riuscì mai ad adattarsi. Ricorda quei momenti lo stesso asso brasiliano, ritiratosi dalle scene soltanto pochi mesi fa, intervistato dai microfoni di UOL Esporte: «Accettai la proposta dei Blancos, ma dopo il trasferimento ero completamente distrutto per non riuscire a dare quello che avevo dato in rossonero. Ero perso, smarrito. Quando dalla Spagna andavo in Italia ero il miglior calciatore del mondo e tutti mi amavano, ma quando facevo ritorno a Madrid tutti volevano che me ne andassi».

“NON E’ STATO FACILE LAVORARE CON MOURINHO”

Dal paradiso all’inferno quindi, con Kakà che non riuscì mai a ripetere al Santiago Bernabeu, le prestazioni magiche di San Siro. Complice anche un rapporto mai sbocciato con il tecnico di allora del Real, José Mourinho: «Non è stato facile lavorare con lui – ha proseguito Kakà - quando sembrava che stesse per darmi un'opportunità non era così. Nella mia testa pensavo di potergli dimostrare chi ero, mi allenavo, lottavo, pregavo, facevo di tutto ma le soddisfazioni in campo non arrivavano. Quando andai via mi scrisse un messaggio dicendomi che ero uno dei migliori professionisti che aveva allenato». Ed ora, Kakà dovrà decidere cosa vuole fare da grande. Difficile che possa divenire un allenatore o un opinionista… «preferirei fare il dirigente – ha chiosato - ma è una decisione che devo maturare con il tempo».

© Riproduzione Riservata.