Milan Chievo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Chievo Primavera: info streaming video e tv. I rossoneri di Lupi tornano in campo dopo le delusioni della sconfitta in finale della Coppa Italia di categoria.

18 aprile 2018

Diretta Milan Chievo Primavera (LaPresse)

Milan Chievo Primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi mercoledi 18 aprile, valida quale posticipo della 25^ giornata del campionato giovanile. Il primo torneo primavera torna quindi in campo in questo posticipo che vede impegnati i rossoneri, di ritorno dalla delusione della mancata vittoria della Coppa Italia contro il Torino. Oggi però è tempo di mettere da parte le delusioni per la squadra di Lupi e guardare al campionato: ormai la fine della stagione regolare è vicina e la classifica vede ancora la squadra del Diavolo lontana dagli obbiettivi. La graduatoria della primavera 1 vede infatti il Milan solo alla settima posizione, con appena 36 punti: una sola però la lunghezza di vantaggio del Chievo che pure siede ora alla quinta piazza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Milan e Chievo Primavera, valida per la 25^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore in tale occasione: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il match di campionato tra Milan e Chievo Primavera, Alessandro Lupi dovrebbe disporre i suoi rossoneri secondo il solito 4-3-3, confermando quindi alcuni dei titolari che si sono giocati pochi giorni fa la finale di Coppa Italia con il Torino. Ecco quindi che per la probabile formazione del Milan vedremo tra i pali Guarnone, con di fronte a sé la coppia centrale Bellodi-Gabbia: toccherà al duo Campeol e Bellanova a occupare le corsie più esterne del reparto. Per la mediana qualche ballottaggio aperto si presenta al tecnico dei piccoli rossoneri: El Hilali sarà in cabina di regia ma con lui sia Torrasi che Pobega rischiano il posto a favore di Brescianini e Murati. Per il tridente del diavolo ecco Tsadjot prima punta, con Mastour e Dias pronti a fare da esterni di attacco.

Per la probabile formazione del Chievo ecco che invece Lorenzo D’Anna potrebbe confermare gran parte dell’11 visto in campo conto il Genoa: dopo tutto i clivensi non scendono in campo dal 31 marzo scorso, vista la sosta per la Coppa Italia. In ogni caso il tecnico della squadra primavera gialloblù dovrebbe confermare il 4-3-3 come modulo di partenza, oltre che la presenza di Pavoni tra i pali. Di fronte al numero uno della giovanile clivense ecco poi il quartetto con Liberal, Haukioja, Kaleba e Bran. Per la mediana pochi i dubbi di D’Anna: Di Masi sarà in cabina di regia, con Rabbas e Bertagnoli utilizzati come mezz’ali. Per quanto riguarda il tridente offensivo ricordiamo che Zuelli si gioca la maglia da titolare prima punta con Isufaj: al suo fianco non mancheranno Juwara e Vignato.

