Napoli Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Napoli Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai partenopei serve la vittoria per sperare ancora nel titolo

18 aprile 2018 Stefano Belli

Napoli, arriva l'Udinese al San Paolo (foto LaPresse)

Napoli-Udinese, che verrà diretta dal signor Calvarese di Teramo, si gioca mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 e sarà una delle sfide del turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Match molto importante allo stadio San Paolo, forse l'ultima spiaggia per la formazione allenata da Maurizio Sarri per riuscire ad arrivare allo scontro diretto di domenica prossima in casa della Juventus ancora con una speranza di strappare lo Scudetto ai bianconeri, che in caso contrario farebbero festa per la settima volta consecutiva. Per il Napoli, due vittorie, tre pareggi (l'ultimo domenica scorsa in casa del Milan) e una sconfitta nelle ultime sei partite, nove punti contro i sedici conquistati nello stesso periodo dai bianconeri con cinque vittorie e un pari in casa della Spal.

NAPOLI UDINESE, DIRETTA LIVE

Una striscia che ha portato gli azzurri dall'avere un punto di vantaggio in testa alla classifica, al ritrovarsi a sei lunghezze dalla Juventus. Vincere sarà necessario contro un'Udinese a sua volta alle prese con la crisi più pesante della sua storia. Mai il sodalizio friulano aveva perso nove partite consecutive in campionato, come accaduto dopo l'ultimo ko di Cagliari, sabato scorso. Arrivare a dieci sarebbe estremamente pericoloso, visto che il Crotone terzultimo in classifica resta comunque a sei lunghezze di distanza: di certo il San Paolo non è lo stadio ideale per interrompere una serie nera del genere, ma la squadra allenata da Massimo Oddo dovrà scuotersi, per evitare di vivere un'inaspettata, e soprattutto infuocata, lotta finale per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida Napoli Udinese si potrà seguire in diretta tv sul canale Premium Sport 2 HD per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 253 di Sky (Sky Calcio 3 HD). La diretta streaming video via internet dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, collegandosi sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Presso lo stadio San Paolo di Napoli, scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa partenopei schiereranno lo spagnolo Reina tra i pali, Christian Maggio sull'out difensivo di destra e l'albanese Hjsay come esterno laterale mancino difensivo, mentre l'altro spagnolo Raul Albiol e il senegalese Koulibaly saranno i due centrali di difesa. A centrocampo, spazio per il brasiliano Allan, per Jorginho e per lo slovacco Hamsik, con il tridente offensivo che vedrà schierati dal primo minuto il belga Mertens, Lorenzo Insigne e lo spagnolo Callejon. Risponderà l'Udinese con l'argentino Bizzarri a difesa della porta e una difesa a tre con i brasiliani Samir e Danilo affiancati dal primo minuto dall'olandese Nuytinck. Il ceko Barak, il croato Balic e l'ivoriano Fofana formeranno la cerniera centrale di centrocampo, con il danese Stryeger-Larsen e l'iraqeno Adnan che saranno schierati rispettivamente sulla corsia laterale di destra e sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, al fianco di Kevin Lasagna sarà schierato l'argentino De Paul.

TATTICA E PRECEDENTI

Non cambieranno i moduli tattici di riferimento dei due allenatori, 4-3-3 per il Napoli di Maurizio Sarri, 3-5-2 per l'Udinese di Massimo Oddo. Il match d'andata allo stadio Friuli di questo campionato è terminato con una vittoria di misura per gli azzurri firmata da un gol di Jorginho. Napoli vincente anche nell'ultimo precedente in casa, tre a zero il 15 aprile 2017 grazie ai gol di Mertens, Allan e Callejon. L'Udinese non vince al San Paolo dal 17 aprile del 2011, praticamente sette anni esatti, quando passò grazie alle reti messe a segno da Inler e Denis, con i partenopei che riuscirono solamente ad accorciare le distanze in pieno recupero con Mascara.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano il Napoli favorito in maniera schiacciante, con vittoria interna partenopea quotata 1.18 da Bet365, mentre Bwin propone a una quota di 7.75 l'eventuale pareggio e William Hill moltiplica per 17.00 quanto investito sul successo fuori casa dei friulani. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet propone rispettivamente a 1.50 e 2.40 le quote per over 2.5 e under 2.5.

