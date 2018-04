Novara Conegliano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara 1 Finale play off scudetto)

Diretta Novara Conegliano: info streaming video e tv. Si accende oggi al Pala Igor la tanto attesa gara 1 della finale dei play off scudetto della Serie A1.

18 aprile 2018 Michela Colombo



Novara-Conegliano, diretta dagli arbitri Andrea Pizzato e Mauro Goitre, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 18 aprile al Pala Igor: fischio d’inizio previsto già alle ore 20.30. Si accende questa sera gara 1 della tanto attesa finale dei play off della Serie A1: la lotta per lo scudetto è ormai un duello tra le due miglior formazioni del campionato italiano, pronte a dare il tutto per tutto già oggi per raggiungere il titolo italiano. Curiosamente quest’anno non è la prima volta che le azzurre e le pantere si contendono un titolo, ma anzi la terza: dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia ecco quindi che la sfida diretta tra questi due club vede ora un’altro grande trofeo in palio, lo scudetto della Serie A1. Appare quindi più che mai difficile fare un pronostico: va ricordato però che questa fase del tabellone play off verrà giocata al meglio delle 5 partite.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Novara e Conegliano, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre con diretta streaming video garantita tramite il sevizio gratuito al portale raiplay.it.

IL PERCORSO

Impegnativo e importante il percorso che ha condotto Novara e Conegliano fino a questa pesantissima finale per lo scudetto del campionato di Serie A1 italiano: il tabellone però non ha mai davvero visto in difficoltà i due club, che fin dalla viglia erano i favoriti a contendersi il titolo. Arrivate al termine della stagione regalare ai piani alti della graduatoria (Novara capolista e Conegliano terza, ma con gli stessi punti della seconda classificata Scandicci), dopo essersi contese le altre due coppe in palio in stagione, era apparso infatti ben difficile che le due compagini non potessero arrivare in finale. Partendo dalle campionessa d’Italia in carica va detto che ai quarti le azzurre hanno agilmente battuto Firenze, per poi sorpassare in semifinale Busto Arsizio, con le farfalle nemmeno in grado di segnare un set contro le piemontesi. Dall’altra parte del tabellone le pantere di Santarelli hanno trovato prima la Liu Jo ai quarti, mentre in semifinale è stata la volta della grande sorpresa della stagione della Serie A1 ovvero Scandicci. Contro le fiorentine però le gialloblu hanno ben posto rimedio ad alcuni scivoli registrati sul finire della stagione regolare che avevano favorito direttamente le toscane in classifica. Solo un parziale è stato concesso alla Savino Del Bene dalla squadra di Santarelli, che spera oggi nella vittoria in gara 1.

